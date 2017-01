Bad Saulgau Augenarztpraxis ist jetzt bei Klinik GmbH

Pressestelle der SRH Klinken meldet den Übergang des erfahrenen Augenarztes Dr. Philipp Heimann von Bad Saulgau in das Medizinische Versorgungszentrum des Kreises. am 19. Januar hält Heimann einen Vortrag in der Cafeteria des Krankhaueses.

Bad Saulgau – Die Augenarztpraxis von Dr. Philipp Heimann ist zum 1. Januar in das Medizinische Versogrungszentrum (MVZ) Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH übergegangen. Wie die Pressestelle der SRH-Kliniken mitteilt, hat Heimann die Räumlichkeiten des MVZ bereits seit Juni 2016 gemietet und wird nun vollständig darin integriert. Für die Patienten ändert sich nichts. Die Sprechzeiten bleiben gleich. Auch die Telefonnummer bleibt erhalten. Der Augenarzt verfügt über eine dreißigjährige Berufserfahrung insbesondere in der operativen Versorgung der Patienten, wie Operationen des Grauen Star. Große Erfahrung besitzt er auch in der Behandlung von Netzhauterkrankungen. Heimann führt seit mehreren Monaten auch Augenoperationen im SRH Krankenhaus Bad Saulgau durch. Diese Vereinbarung bleibt erhalten. Werner Stalla, Geschäftsführer der SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen, begrüßte das: „Ich freue mich besonders einen Augenarzt in unser MVZ zu integrieren. Hiermit können wir einen weiteren Beitrag für die Patientenversorgung in der Region leisten“. Philipp Heimann beteiligt sich an der Vortragsreihe mit einem kostenlosen Informationsabend am 19. Januar um 19 Uhr in der Cafeteria im Krankenhaus Bad Saulgau, mit dem Thema: Diabetes im Hinblick auf die Netzhaut. Heimann erläutert die Stadien der Erkrankung und stellt Behandlungsmöglichkeiten dar.