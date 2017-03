Albstadt Vier Männer auf Diebestour bei Spedition

Vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren waren am Dienstagabend auf Diebestour:

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auf bislang ungeklärte Art und Weise brachen die vier gegen 21 Uhr in die Lagerräume einer Spedition in der Elisabethenstraße in Albstadt ein, teilt die Polizei mit. Ihr Treiben blieb jedoch nicht unbemerkt: Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnten die mittlerweile mit einem Auto vom Tatort geflüchteten vier Beschuldigten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Im Auto der mutmaßlichen Täter stellten die Beamten Diebesgut sicher. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden die Vier wieder auf freien Fuß gesetzt.