Albstadt Unbekannter löst Radmuttern: Vorderrad verkeilt sich im Radkasten

Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin am Dienstagabend auf der Heimfahrt nach Balingen. Als sie gegen 17.30 Uhr, aus der Jakobstraße kommend, auf der B 463 fuhr, bemerkte sie, dass ihr VW Polo immer unruhiger fuhr.

Wegen eines Schlags hielt sie in Höhe der Firma Steinmeyer an, wo sich eines der Vorderräder vollends von der Nabe löste und im Radkasten verkeilte. Ein Unbekannter hatte ihr zuvor alle fünf Radmuttern gelöst, teilt die Polizei mit. Zwei Muttern lagen auf der B 463, die drei anderen gingen unterwegs verloren. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge, hat der Täter zwischen 8 und 17.30 Uhr, zugeschlagen. In dieser Zeit stand der Polo auf dem Parkplatz vor der Firma Gühring, heißt es in der Mitteilung. Die Beamten erbitten Zeugenhinweise unter Telefon 0 74 32/95 50.