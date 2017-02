vor 11 Stunden SK Albstadt-Ebingen Polizeistreife: 15-Jährige unternimmt Spritztour mit Freunden

In der Nacht auf Mittwoch entdeckten Jugendliche auf dem Lidl-Parkplatz in Tailfingen ein unverschlossenes Auto und entwenden dieses für eine Strolchenfahrt. Der Fahrzeugschlüssel soll im Zündschloss gesteckt haben, heißt es in einer Polizeimitteilung.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.