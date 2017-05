Albstadt Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenprall mit Reh

Bei einem Zusammenprall mit einem Reh ist ein Motorradfahrer im Zollernalbkreis am Dienstagmorgen tödlich verunglückt.

Wie die Polizei mitteilte, war der 29 Jahre alte Mann auf dem Weg zur Arbeit. In einer Kurve auf der Landstraße zwischen Meßstetten und Albstadt stieß der Motorradfahrer frontal mit dem Jungtier zusammen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit voller Wucht gegen die Leitplanke. Der Mann verletzte sich so schwer, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Landstraße war zeitweise nur einspurig befahrbar, an dem Motorrad entstand ein Totalschaden.