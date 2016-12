Meßstetten Meßstetten: Gute Bilanz mit beachtlichem Finanzpolster

Finanzen für kommendes Jahr sehen gut aus. Haushalt soll im Januar verabschiedet werden

Selbst wenn die Heuberg-Stadt im kommenden Jahr über zwei Millionen Euro aus ihren Rücklagen entnimmt, bleibt immer noch ein mit 22 Millionen Euro deutlich großer Geldberg auf der hohen Kante. Das wurde bei der Jahresendsitzung des Stadtrats deutlich, bei der die Verwaltung den Entwurf für den Haushaltsplan 2017 vorstellte. Die Schlussberatung ist am 20. Januar 2017 vorgesehen.

In genauen Zahlen ausgedrückt sieht der Sparstrumpf der Heubergstadt so aus. Im Laufe dieses Jahres konnten die Sparfüchse im Rathaus den prallen Geldsack nochmals um fast 1,9 Millionen Euro verstärken. Am Jahresende hat Meßstetten 24 Millionen Euro auf der hohen Kante. Davon sollen im Jahr 2017 fast 2,4 Millionen Euro entnommen werden.

Die hohen Rücklagen seien aber kein Selbstzweck, wie Bürgermeister Jürgen Schroft in seiner Haushaltsrede unterstrich. Das Stadtoberhaupt betonte zunächst, dass die Stadt den Menschen und den Unternehmen ein lebenswertes Umfeld bieten müsste. Schroft erwähnte in diesem Zusammenhang das breit gefächerte schulische Angebot, die Verkehrsinfrastruktur ebenso wie das Freizeitangebot, die ärztliche Versorgung und nicht zuletzt ein attraktives Stadtbild. Schroft weiter: „Um das zu erreichen, müssen wir investieren. Investieren dort, wo es um die Sicherung unserer Zukunft geht.“ Sparen nach dem Motto „Sparen, egal was es kostet“, mache wenig Sinn, wie der Redner feststellte. Bis zum Jahr 2019 sieht die Finanzplanung der Stadt vor, weitere zehn Millionen Euro zu entnehmen. Damit sollten vor allem Tiefbaumaßnahmen finanziert werden. Die Stadt ist derzeit schuldenfrei und soll es auch in Zukunft bleiben. Mittelfristig sei, so der Rathauschef, bis 2020 keine Kreditaufnahme geplant.

Dennoch bekennt sich der Rathauschef ausdrücklich zu einem deutlichen Sparkurs. Er kündigte an: „Schwäbische Sparsamkeit ist in Zukunft verstärkt vorgesehen.“ Warum das so notwendig ist, zeigt ein Blick auf die sinkenden Geldzuflüsse von staatlicher Seite. Die Schlüsselzuweisungen betrugen 2016 noch rund sieben Millionen Euro. Schroft: „2018 werden es nur noch 4,19 Millionen Euro sein.“ Ein Grund für den bisherigen Geldsegen sieht der Rathauschef in der Landeserstaufnahmestelle (Lea). Die dortigen Bewohner gelten als Bürger von Meß­stetten. Das ergab rund gerechnet einen Einwohnerzuwachs von durchschnittlich 1600 Einwohnern.

In der Meßstetter Kernstadt sind für zusammen fast 1,9 Millionen Euro die Erschließung des Baugebiets Sickersberg/Kreuzbühl und der dritte Bauschnitt der Friedrich-List-Straße im Wohnbereich Bueloch vorgesehen. Aber auch im schulischen Bereich soll investiert werden, beispielsweise im Gymnasium. Der Ausbau des Biologiesaals zum Übungsraum war bereits mit 60 000 Euro für dieses Jahr geplant. Weil diese Summe aber nicht ausreichte, wird der Haushaltsansatz für dieses Projekt 2017 um 10 000 Euro auf 70 000 Euro erhöht.

In allen Stadtteilen sind Investitionen geplant. In Hartheim beispielsweise wird ein neues Feuerwehrfahrzeug gekauft. Die alte Garage ist zu klein, die Planungen für den Neubau sind mit 40 000 Euro der größte Investitionsbrocken. In Heinstetten stehen Erneuerungsarbeiten von Fahrbahn- und Gehwegoberflächen in zwei Straßen für zusammen 23 000 Euro als größte Maßnahme an.

Haushaltsdaten

Der Meßstetter Stadthaushalt hat ein Volumen von fast 33,8 Millionen Euro. Das sind 1,09 Millionen Euro oder 3,11 Prozent weniger als im laufenden Jahr. Die Zuführungsrate vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt ist mit 1,5 Millionen Euro geplant. Dazu kommen beispielsweise Grundstückserlöse, Zuschüsse und die bereits erwähnten rund 2,4 Millionen Euro aus den Rücklagen. Damit sollen Investitionen von 5,715 Millionen Euro finanziert werden. (hps)