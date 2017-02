vor 1 Stunde SK Albstadt Kein kinderärztlicher Notdienst im Krankenhaus

Am Krankenhaus in Albstadt wird zunächst kein kinderärztlicher Notdienst eingerichtet. Damit bleibt es vorerst bei der seit dem 1. Februar gültigen Regelung, wonach die Kinderärzte ihrer Notfalldienstverpflichtung in den Notfallpraxen an den Kinderkliniken in Tübingen, Reutlingen, Singen und Ravensburg nachkommen, heißt es in einer Mitteilung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) in Stuttgart.

