Albstadt IG Metall startet Umfrage zur Arbeitssituation

Auf der letzten Sitzung des IG Metall Ortsvorstandes Albstadt wurde die bundesweite Befragung 2017 zur Arbeitssituation der Metall- und Elektrobeschäftigten diskutiert. Dies teilte die Gewerkschaft jetzt der Presse mit. Der erste Bevollmächtigte Walter Wadehn erklärte, dass die IG Metall bis Ende Februar alle Beschäftigten zu ihrer Arbeitssituation befragen werde. Wadehn: „Flexible Arbeitszeiten, zunehmendes längeres Arbeiten, sowie permanente Erreichbarkeit durch mobiles Arbeiten, sind die Herausforderungen in der heutigen Arbeitswelt.“ Die IG Metall interessiert, wo es bei den heutigen Arbeitszeiten hakt und welche Wünsche die Beschäftigten haben, um Arbeit und Leben besser vereinbaren zu können, so Wadehn.

Die Ergebnisse sollen wissenschaftlich ausgewertet werden und anschließend mit den Betriebsräten und Vertrauensleuten diskutiert werden. Wadehn geht davon aus, dass bei den kommenden Tarifrunden das Thema Arbeitszeitgestaltung neben der Entgelterhöhung eine wichtige Rolle spielen wird. Ein wichtiges Anliegen der IG Metall ist, dass der Verfall von Arbeitszeiten, gerade im Angestelltenbereich, gestoppt wird. „Arbeitszeitverfall ist Steuerhinterziehung und Sozialversicherungsbetrug“, so der erste Bevollmächtigte. Da die Arbeitgeber den Acht-Stunden-Tag abschaffen wollen, und auch die Ruhezeit zwischen Arbeitsende und Arbeitsanfang verkürzen wollten, spiele die Arbeitszeit bei der kommenden Bundestagswahl sicherlich auch eine wichtige Rolle. Für jeden an die IG Metall zurückgesandten Fragebogen wird die Gewerkschaft einen Euro für einen gemeinnützigen Zweck im Bereich Albstadt/Tuttlingen/Sigmaringen zur Verfügung stellen.

Der IG Metall-Vertreter hob dabei das Recht der IG Metall hervor, in den Betrieben, außerhalb der bezahlten Arbeitszeit, solche Befragungen durchführen zu können. Wadehn: „Als beteiligungsorientierte Gewerkschaft fragen wir die Beschäftigten, welche Schwerpunktthemen sich die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in der Zukunft wünschen.“ So sei heute schon ersichtlich, dass viele Beschäftigte eine Wahlarbeitszeit wünschten und nicht nur eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit. Angesichts einer älter werdenden Gesellschaft und dem Wunsch der Menschen, Angehörige zu Hause betreuen zu können, sei die Zeitsouveränität ein wichtiges Gut, für das die IG Metall in der Zukunft noch stärker eintreten werde.

Die IG Metall hat bereits im Jahr 2013 eine ähnliche Befragung in der Geschäftsstelle durchgeführt. Dabei antworteten über 5 500 Beschäftigte zu arbeitszeitpolitischen Fragen der Gewerkschaft.