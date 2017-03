Albstadt Gühring-Azubis aus Albstadt bestehen Praxistest bei den World Skills Germany

Unter immensem Zeitdruck und auf anspruchsvollem Niveau ein beachtliches Pensum erarbeiten: Das waren die Gegebenheiten, mit denen sich die angehenden Mechatroniker Felix Neidhart und Magnus Schlagenhauf bei den World Skills Germany, die im Rahmen der didacta 2017 in Stuttgart stattfanden, behaupten mussten:

Für die beiden Gühring-Azubis aus Albstadt galt es in Zweierteams in rund 13 Stunden den Entwurf, die Montage und Inbetriebnahme eines Mechatronik-Systems zu realisieren, das aus zwei Stationen bestand, teilt die Firma mit. "Das waren aufregende Tage unter Hochspannung", berichtet Felix Neidhart. Schießlich habe es gegolten, unter Zeitdruck eine Wettkampfsituation zu bestehen, in der ständig auch Zuschauer dabei waren. Trotz Wettkampf-Feeling habe aber immer Fairplay zwischen den rivalisierenden Teams geherrscht. "Der Austausch war freundschaftlich. Gefreut haben wir uns am Ende alle gemeinsam." Ebenso begeistert zeigt sich sein Kollege Magnus Schlagenhauf: "Der Kraftakt hat sich gelohnt."

An dem Wetbewerb könnten Auszubildende zwischen 18 und 25 Jahren teilnehmen. In drei Tagen bissen sie sich durch verschiedene Aufgaben vom Programmieren bis zum Montieren, um am Ende ihr Mechatronik-System in Betrieb nehmen zu können. Dabei übernahm Neidhart den Teil der Programmierung und Schlagenhauf die Montage. "Wenn du dich einmal in die Aufgaben eingelesen hast, dann ist einfach Tauschen nicht mehr drin. Dann musst du mit deinem eigenen Konzept weiterarbeiten", sagt Neidhart zur Aufgabenteilung. Und trotzdem, da sind sich beide einig, gab es einen ganz bestimmten Schlüssel zum Erfolg: "Teamwork, das war das A und O", lautet das übereinstimmende Resümee der beiden Wettkämpfer.

Gühring mit Stammsitz in Ebingen ist ein Hersteller von rotierenden Präzisionswerkzeugen für die Metallzerspanung. Mit rund 7000 Mitarbeitern, davon 3500 in Deutschland, ist das Unternehmen wichtiger Arbeitgeber über den Zollernalbkreis hinaus. An über 70 Produktionsstandorten in 48 Ländern werden Zerspanungswerkzeuge entwickelt und gefertigt.