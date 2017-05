vor 5 Stunden SK Albstadt Einbrecher stehlen Brillen und Ferngläser aus Optik-Geschäft

Brillengestelle, Sonnenbrillen und acht Ferngläser von hohem Wert sowie Bargeld erbeuteten Einbrecher in der Nacht auf Samstag beim Einbruch ins Optiker-Fachgeschäft Bänsch in der Marktstraße in Ebingen.