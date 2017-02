Albstadt Diebin greift ihr Opfer auf Parkplatz an

Diebin greift ihr Opfer auf Parkplatz an

Eine angetrunkene 48-jährige Frau kam auf dem Parkplatz eines Disounters auf eine andere Frau zu, die gerade im Gespräch mit einer Bekannten war. Die 48-Jährige tat so, als kenne man sich, umarmte die verdutzte Frau und zog ihr während der Umarmung unbemerkt den Geldbeutel aus der Hosentasche, heißt es in einer Polizeimitteilung.

Nachdem die so Umarmte die Frau wieder auf Distanz gebracht hatte, ging sie zu ihrem Auto und stellte dort fest, dass ihr Geldbeutel fehlt. Sie eilte sofort zur vermuteten Täterin zurück und sah, dass ihr Geldbeutel in deren Jackentasche steckt. Nachdem sie ihr Eigentum zurückbekommen hatte, machte sie der Diebin klar, dass die Polizei eingeschaltet wird. Daraufhin griff die Ertappte ihr Opfer tätlich an und beleidigte sie. Sie entfernte sie sich danach, wurde aber von Zeugen verfolgt und von einer verständigten Polizeistreife aufgegriffen. Die 48-Jährige muss jetzt mit Anzeigen wegen Diebstahl, Körperverletzung und Beleidigung rechnen.