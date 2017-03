Albstadt Albstadt: Polizei erteilt 80 Jugendlichen einen Platzverweis

Nachdem sich in der Fußgängerzone etwa 80 Jugendliche versammelt hatten, und die Polizei Ausschreitungen befürchtete, erteilte sie den Jugendlichen einen Platzverweis.

Eine große Gruppe Jugendlicher hat am Freitagabend für erhebliche Unruhe und Unmut im Fußgängerbereich des "Bürgerturmplatzes" in Ebingen gesorgt, informiert die Polizei. Etwa 80 junge Leute hielten sich vor einem Drogeriemarkt auf. Sie machten sich an Sitzbänken zu schaffen, diskutierten lautstark und es kam zu Grüppchenbildungen. Da eine gewisse Spannung unter den Jugendlichen herrschte und nicht auszuschließen war, dass es auch zu Ausschreitungen kommt, wurden von der Polizei, die mit mehreren Streifenwagen vor Ort war, Platzverweise gegen die Jugendliche ausgesprochen. Nach der Feststellung der Personalien kamen die Beteiligten den Platzverweisen nach. Zu Ausschreitungen oder sonstigen Aggressionen war es nicht gekommen.