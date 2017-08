Volkertshausen Zukunft der Wildtierstation in Volkertshausen ungewiss

Die Betreiber warten auf eine Aussprache nach einem Vorfall beim Kreisjugendfeuerwehrzeltlager im Juli, doch noch laufen Ermittlungen der Staatsanwaltsschaft. Der Trägerverein Bio-Top bangt um die weitere Existenz der Einrichtung.

Vier Monate sind vergangen, gleichzeitig scheint die Zeit aber auch stillzustehen: Denn nachdem bei einer Jugendfeuerwehr-Wanderung mutmaßlich aufgrund einer Panik durch Lärm und Taschenlampen zahlreiche Vögel in den Volieren der Wildtierpflegestation Volkertshausen gestorben sind oder sich verletzt haben, haben die Beteiligten immer noch nicht miteinander geredet.

Wie geht es nun weiter? Diese Frage stellen sich eigentlich beide Seiten: Yvonne Bütehorn von Eschstruth, Leiterin der Station und des Vereins Bio-Top, und ihre Kollegin Ines Wickhüller hinsichtlich der Zukunft der Station und die Ortsverwaltung in Hinblick auf die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Konstanz. Da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, will Bürgermeister Alfred Mutter nichts zu der Angelegenheit sagen und hat auch noch nicht persönlich mit Yvonne Bütehorn gesprochen. Er bleibt bei seiner Stellungnahme, die er im August veröffentlicht hat: Nach dem "Ende und dem Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen werde ich Feuerwehr und Biotop an einen Tisch bitten". Es sei guter Brauch in der Gemeinde, Unstimmigkeiten im direkten Gespräch zu klären. "Ich bitte deshalb um Verständnis, dass ich mich im Zusammenhang mit dem Vorkommnis auch durch Meinungsäußerungen auf Facebook oder durch Leserbriefe nicht von diesem bewährten Verfahren abbringen lasse", so Mutter im Sommer. Bütehorn hingegen ist enttäuscht: "In so einem kleinen Dorf muss man sehen, dass nichts anbrennt", sagt die Betreiberin der Wildtierpflegestation.



Es fehlt an Mitteln und Helfern



Die Station kümmert sich unterdessen weiter um tierische Notfälle aus der Region, obwohl Leiterin Yvonne Bütehorn von Eschstruth die Arbeit nach dem Vorfall zunächst einstellen wollte. Wie lange die Station noch betrieben werden kann, steht derzeit in den Sternen, denn es fehlt eigentlich an finanziellen Mitteln und ehrenamtlichen Helfern. Der einzige öffentliche Zuschuss besteht momentan aus 3000 Euro jährlich aus einem Artenschutz-Topf. Doch so viel braucht die Station allein in einem Monat für die verschiedenen Futter-Arten, Medikamente und Nebenkosten. "Wir setzen die Arbeit fort, so lange die Finanzen es tragen, aber ich will nicht mehr gratis eine Station hinstellen", sagt Bütehorn, die in der Vergangenheit viel eigenes Geld in den Betrieb gesteckt hat.

Dem Landkreis und verschiedenen Organisationen ist eigentlich die Bedeutung der einzigen Station dieser Art im Umkreis von mehreren hundert Kilometern bewusst. Ob oder wann Fördermittel bereitgestellt werden können, ist aber momentan unklar. Thomas Buser, Leiter des Amts für Baurecht und Umwelt, hat in den vergangenen Wochen Gespräche mit Yvonne Bütehorn geführt. "Wir haben konkrete Vorschläge unterbreitet, wie die Einrichtung eine finanzielle Unterstützung erhalten könnte", sagt er. Es gehe um Zuschüsse für Sachmittel, Personalkostenzuschüsse und die Aussicht "auf finanzielle Unterstützung für etwaige notwendige bauliche Veränderungen".

Da die Station eigentlich für 200 bis 300 Tiere konzipiert ist, aber tatsächlich etwa 1200 versorgt, möchte Bütehorn gern weitere Gehege auf dem weitläufigen Gelände errichten. "Es ist momentan ein Riesenspagat", sagt sie. Aber neben Platz mangelt es auch an ehrenamtlichen Helfern, die bei der Versorgung der Tiere Unterstützung bieten könnten. Probleme und Hindernisse sind hier allerdings, dass ein Personalkostenzuschuss keine Vollfinanzierung wäre und der Verein derzeit nicht in der Lage ist, den nötigen Eigenanteil von 25 Prozent aufzubringen. Nun müsse geklärt werden, ob es eine andere Lösung gebe. Das sei aber sehr fraglich, so Buser. Yvonne Bütehorn befürchtet auch, dass sich die Station trotz Aussicht auf Unterstützung noch lange Zeit selbst über Wasser halten muss. Sie nimmt an, dass im Kreishaushalt für das kommende Jahr nichts mehr für die Wildtierpflegestation und den Verein Bio-Top zu machen sei.



Die Wildtierpflegestation

Die ehrenamtlichen Helfer des Vereins Bio-Top haben in der Wildtierpflegestation Volkertshausen im vergangenen Jahr 21 500 Arbeitsstunden geliefert. Die Station kümmert sich um verletzte Wildtiere aller Art, zum Beispiel Singvögel, Rehe, Eichhörchen, Igel und viele mehr. Seit Gründung des Vereins vor 25 Jahren haben Bütehorn und ihre Helfer an den jeweiligen Standorten insgesamt rund 15 000 Tiere gepflegt und unzählige Beratungsgespräche geführt. In Volkertshausen sind Verein und Station seit etwa vier Jahren.

Infos im Internet: www.wildtierhilfe.org