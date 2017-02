Volkertshausen Vorfall Jugendfeuerwehr-Wanderung: Bürgermeister Mutter verteidigt Feuerwehr und Gemeinde

Es kam zum Gespräch zwischen Bürgermeister Alfred Mutter und der Tierstation-Betreiberin wegen des Vorfalls bei der Jugendfeuerwehr-Wanderung Ende Juli 2016 in Volkertshausen. Die Anzeige ist vom Tisch.

Noch immer beschäftigt ein aufsehenerregender Vorfall während eines kreisweiten Feuerwehr-Jugendzeltlagers Ende Juli 2016 in Volkertshausen die Gemüter. Der große Lärm eines Nachtmarsches mit etwa 900 Jugendlichen sieht die Betreiberin einer Tierpflege-Station als Grund, dass etwa 25 kranke Vögel zu Tode gekommen seien. Ein durch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen den Tierschutz eingeleitetes Ermittlungsverfahren sei nun von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden, berichtet Volkertshausens Bürgermeister Alfred Mutter in einer Pressemitteilung. Dies bestätige, dass bei keinem der Mitglieder der Feuerwehr Volkertshausen irgendein ungesetzliches Verhalten vorliege. Er habe nun zusammen mit der Betreiberin der Pflegestation und Vertretern der Feuerwehr ein klärendes Gespräch geführt, so Mutter. Dies sei aus verschiedenen Umständen, wie einem eigenen längeren Reha-Aufenthalt, vorher nicht möglich gewesen. Auch um einen Eingriff in ein laufendes Verfahren zu verhindern.

Im Gespräch habe er noch einmal ausdrücklich bedauert, wenn wegen der Wanderung bei der Wildtierhilfe Vögel zu Schaden gekommen sein sollten, so Mutter. "Die von den Gruppen gegenseitig abgelaufene Route war mit mir abgestimmt. Es war dieselbe, die bereits vor 15 Jahren beim damaligen Jugendzeltlager ausgewählt worden war. Mit keinem Gedanken bin ich bei der erneuten Zustimmung auf die Idee gekommen, dass es im Bereich der Wildtierstation zu Problemen kommen könnte", so Mutter.

Nie zuvor seien im Rathaus aus der Wildtierstation Störungen gemeldet worden, auch keine Probleme, wie etwa bei Gewittern durch Blitz und Donner oder durch Silvesterknallerei. Nie zuvor habe sich der Verein BioTop im Rathaus gemeldet, etwa mit der Bitte, im Amtsblatt darüber zu berichten oder darauf hinzuweisen, dass man im Bereich der Wildtierstation besondere Ruhe oder Rücksichtnahme walten lassen sollte. Dazu habe es im Vorfeld oder im Bereich der Wildtierstation auch keine Hinweistafel gegeben. So sei weder bei der Gemeinde noch bei der Feuerwehr etwas über eine besondere "Empfindlichkeit" im Bereich der Wildtierstation bekannt gewesen. Er habe es außerordentlich bedauert, dass BioTop e.V. den Vorgang im Internet veröffentlicht habe, betont Mutter. Dadurch sei nicht nur die von der Staatsanwaltschaft bearbeitete Anzeige durch einen Herrn aus Schleswig-Holstein initiiert, sondern auch wüste Internet-Kommentare ohnegleichen losgetreten worden. Die Verantwortlichen der Volkertshauser Feuerwehr hätten den Vorfall ebenfalls bedauert, aber auch um Verständnis dafür gebeten, dass man ihren Kameraden vor dem Hintergrund der üblen Beleidigungen und Beschimpfungen nicht zumuten könne, einen vom Verein BioTop gewünschten Arbeitseinsatz zu leisten.

"Nachdem die Beteiligten ihre Standpunkte ausgetauscht hatten, wird es zwar wohl noch eine Weile dauern, bis sich die Emotionen beruhigt haben werden", schreibt Mutter. Dann aber könnten sich durchaus Möglichkeiten der Zusammenarbeit ergeben, beispielsweise bei der Themengestaltung für die Ausbildung der Jugendfeuerwehr. Mit dem Wunsch an die Beteiligten, die Angelegenheit genau wie er als abgeschlossen zu betrachten, sei das Gespräch beendet worden, so Mutter. Die Tierstation-Betreiberin wollte gestern noch keine Stellung beziehen.