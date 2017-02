Volkertshausen Volkertshauser Tierschützer kritisieren Mutters Stellungnahme zur schicksalhaften Nachtwanderung

Betreiberin von Volkertshauser Tierpflege-Station reagiert auf Ausführungen des Bürgermeisters.

Ideal erschien Yvone Bütehorn von Eschstruth der Standort Volkertshausen für die Wildtierstation des Vereins Bio-Top: am Waldrand, angrenzend an belebte Natur, in friedlicher Umgebung. "An diesem Ort fühlten wir unsere Wildtierstation mit Klinikcharakter bestens aufgehoben", schreibt sie in ihrer Antwort auf die jüngsten Äußerungen von Bürgermeister Alfred Mutter. Der hat die schicksalhafte Nachtwanderung im Juni beim Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager verteidigt. Die Vereinsverantwortlichen der Tierstation sehen dies anders: "Uns hat der Vorfall und dessen unterlassene Aufarbeitung erschüttert", erklärt Bütehorn von Eschstruth.

Weitere Informationen Vorfall bei Jugendfeuerwehr-Wanderung: Bürgermeister Mutter verteidigt Feuerwehr und Gemeinde

Den Vorwurf, nicht ausreichend auf die Wildtierstation hingewiesen zu haben, weisen die Betreiber von sich und sehen die Gemeinde in der Pflicht, einen anerkannten Verein, der wesentliche Aufgaben für Tier- und Artenschutz wahrnimmt, nicht zu vernachlässigen. Ärgerlich sei, dass die bereits vor 15 Jahren gewählte Route ohne erneute Prüfung auf mögliche Veränderungen fahrlässig übernommen wurde. "Unsere eindringlichen Bitten während des Vorfalls, man möge die Route stoppen oder zumindest einen anderen Rückweg zum Schutz der Tiere wählen, fand bei den Verantwortlichen der Feuerwehr keinerlei Gehör", so Bütehorn von Eschstruth. Das Bedauern der Verantwortlichen ist für die Aktiven im Verein nur schwer nachvollziehbar. "Es ist ein uneinbringlicher Verlust angesichts der Dramatik, welche sich in dieser Nacht in den Tiergehegen vor unseren Augen abspielte", betont die Tierschützerin. Den Mehraufwand durch die Versorgung verletzter Tiere, Überwinterung und Zuschaltung von Gehegen beziffert sie auf über 11 000 Euro.

Die staatlich anerkannte Einrichtung nimmt jährlich über 1150 in Not geratene Wildtiere von Polizei, Naturschutzbehörden, Tierschutzvereinen, Tierärzten, Förster, Jäger, BUND, Nabu und Privatpersonen entgegen. Den Vorwurf, eine Internethetze gegen die Feuerwehr initiiert zu haben, weist sie entschieden zurück. Bewusst habe man sich entschieden, auf eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu verzichten. Eine vorliegende Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sei nicht vom Verein gekommen. "Das lag nicht in unserem Einfluss." Dass dies Verfahren eingestellt wurde, dürfe nicht als Freispruch missverstanden werden. Mehr als nur bedauerlich sei es, Aufarbeitungen so einseitig münden zu lassen.



Vom Gespräch mit Gemeinde und Feuerwehr hätten sich die Ehrenamtlichen mehr erwartet, vor allem die Einbeziehung eines Vermittlers. "Mediation mit allen Beteiligten kann Lösungen erarbeiten, bei der im besten Fall alle Parteien gewinnen, weil ein Konflikt immer die Chance bereithält, gemeinsam neue Wege zu gehen", bedauert Bütehorn von Eschstruth, dass dieser Vorschlag vom Bürgermeister abgelehnt wurde.

Mehr im Internet: www.wildterhilfe. org