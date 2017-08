Volkertshausen Sportverein darf sein Vereinsheim bauen

Die Mehrheit des Volkertshauser Gemeinderats steht zu 100 Prozent hinter dem Vorhaben des Sportvereins, ein neues Vereinsheim mit Umkleiden und Duschen zu bauen. Zwei Änderungsanträge wurden abgelehnt.

Nach ausführlicher Beratung, in der auch zwei Änderungsanträge mehrheitlich abgelehnt wurden, stimmte der Gemeinderat der Planung für den Neubau eines Clubheims mit Umkleiden und Duschen durch den Sportverein Volkertshausen sowie der Beteiligung der Gemeinde an diesem Vorhaben zu.

Bürgermeister Alfred Mutter ging ausführlich auf dieses von den Volkertshauser Fußballern als Ersatz für das bisherige in die Wiesengrundhalle integrierte Clubheim angestrebte Bauvorhaben ein. Dabei machte er auch klar, warum dieses Clubheim wegen der Zuschüsse nicht mit dem Neubau der Wiesengrundhalle verbunden werden konnte. Mutter zeigte sich jedoch sehr optimistisch: „Der Sportverein Volkertshausen will das künftige Clubheim in eigener Regie verwalten und unterhalten. Er reiht sich damit ein in die gute Tradition anderer Volkertshauser Vereine." Das zeige sich auch daran, dass die Fußballer etwa 62.000 Euro in Eigenleistung erbringen wollen.

Architekt und Gemeinderat Joachim Binder erläuterte und begründete die Planung näher. Das Clubheim soll zwischen dem alten- und neuen Sportplatz gebaut werden. Für die Fußballer sei das sicherlich ein optimaler Standort. Mit den Worten: „Eine tolle Lösung“ sah das auch Waltraud Sproll (Freie Wähler) zu Beginn der Aussprache so. „Weniger toll“ empfand Fraktionskollegin Christine Schickle vor allen Dingen die Kosten: „Ich sehe überhaupt keine Notwendigkeit für weitere Umkleidekabinen.“ Sie glaubt, dass nach dem Neubau der dann etwa 150 Meter entfernten neuen Wiesengrundhalle genug Umkleideräume und Duschen zur Verfügung stehen. Schickle stellte den Antrag für ein Clubheim ohne Umkleide- und Duschbereich, der nur rund 250.

000 Euro kosten würde. Bürgermeister Alfred Mutter machte aber noch einmal darauf aufmerksam, dass man bei solch einer Lösung wertvolle Zuschüsse verschenken würde. Mit nur zwei Ja-, fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen wurde der Antrag von Christine Schickle abgelehnt.

„Mir geht das viel zu schnell!“, mit diesen Worten stellte Rainer Kenzler einen weiteren Antrag, diesmal auf Vertagung dieser Angelegenheit. Auch er scheiterte an der Mehrheit des Gremiums. Schließlich stimmte der Rat, bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen, für den ursprünglichen Verwaltungsvorschlag für den Neubau des Clubheims mit Umkleideräumen und Duschen.

Die Zeit drängt

Die Gesamtkosten dürften sich nach Kalkulation des Architekturbüros Binder auf rund 423.000 Euro belaufen. Ein Teil dieser Summe kann durch Zuschüsse finanziert werden. Der Sportverein Volkertshausen kann nach der Ratsentscheidung nun die zur Realisierung des Vorhabens im nächsten Jahr benötigten Zuschüsse beantragen – daher auch der Zeitdruck.