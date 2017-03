Volkertshausen Shisha-Glut setzt Carport in Brand

15 Feuerwehrleute können Feuer in Volkertshausen glücklicherweise rasch löschen

Sachschaden in bislang unbekannter Höhe entstand bei einem Brand am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr im Kastanienweg in Volkertshausen. Die Polizei vermutet als Brandursache eine unsachgemäße Entsorgung von brennender Kohle einer Shisha. Der Brand zog neben Zypressen auch einen Carport in Mitleidenschaft.

Die Freiwillige Feuerwehr Volkertshausen, die mit 15 Einsatzkräften anrückte, konnte den Brand rasch löschen. Aufmerksame Nachbarn hätten bereits geholfen, das Feuer einzudämmen.