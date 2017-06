Volkertshausen Riesen-Zeltlager im Grünen: Jugendfeuerwehren treffen sich mit mehr als 700 Nachwuchskräften

Die Feuerwehr Volkertshausen schultert ein aufwendiges Projekt: Sie ist diesmal Gastgeber des Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlagers. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung zu Beginn der Sommerferien laufen bereits auf vollen Touren.

Dabei können die Volkertshauser Floriansjünger auch auf die Erfahrungen aus dem Jahr 2001 aufbauen. Bei bestem Sommerwetter konnte man diese Massenveranstaltung damals bestens bewältigen.

Am östlichen Ortsausgang in Richtung Langenstein, auf dem fast zwei Hektar großen Areal, werden für die 750 Jugendlichen, darunter 150 Betreuer, 62 Zelte aufgebaut. Für die Verpflegung und die gemeinsamen Veranstaltungen werden die Volkertshauser Feuerwehrleute auch noch ein großes Zelt in Festzeltgröße errichten. Die Organisation, das Herrichten des Platzes und die Schaffung einer guten Infrastruktur für Strom, Wasser und sanitären Einrichtungen liegt ganz in den Händen der Feuerwehr Volkertshausen. "Sämtliche Arbeiten sind bereits an die einzelnen Teams vergeben. Wie beim letzten Mal kann ich mich auf meine Leute 100-prozentig verlassen", so Kommandant Jürgen Sapper. Er stellt zudem den Vorteil heraus, dass es in seinen Reihen viele Spezialisten und Handwerker gibt.

Mithelfen werden das Technische Hilfswerk bei der Verlegung der Stromkabel über die Langensteiner Straße und natürlich der Volkertshauser Bauhof. Wie immer wird der Kreisfeuerwehrverband unter der neuen Leitung von Alexander Dietrich, dem neuen Ansprechpartner für die Jugendfeuerwehren, die Verpflegung übernehmen. Dafür wird die Kochgruppe unter der Leitung von Jürgen Maroni zur Verfügung stehen.

Die von Thiemo von Gillhaußen geleitete Volkertshauser Jugendfeuerwehr hat ebenfalls alle Hände voll zu tun. So müssen zum Beispiel die Lager-Olympiade, das Dorfspiel und die Nachtwanderung vorbereitet werden. Des Weiteren werden die neun- bis 17-jährigen Mädchen und Jungen den Eingang gestalten und voraussichtlich auch das Samstagabend-Programm vorbereiten. "Die Stimmung ist gut. Alle fiebern schon diesem Großereignis entgegen", so der entspannte Jugendleiter Thiemo von Gillhaußen.

Natürlich muss für eine solche Großveranstaltung trotz der Eigenleistungen auch noch viel Geld in die Hand genommen werden. "Wir hoffen, dass wir diese Kosten zum einen über den Wirtschaftbetrieb und insbesondere über ein bereits gut angelaufenes Sponsoring in den Griff bekommen", so der optimistische Sapper.

Sponsorensuche

Das Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager ist mit hohen Kosten verbunden. Deshalb hat die Feuerwehr Volkertshausen eine sogenannte Sponsorenmappe aufgelegt. Diese Mappe enthält drei Leistungspakete. Erstens: Bereits bei einer Spende von 50 Euro wird der Name auf einer Werbetafel im Festzelt präsentiert. Zweitens: Ab 250 Euro bekommt man ein eigenes Banner im Festzelt. Drittens: Hauptsponsor wird man ab einer Spende von 500 Euro. Sachspenden, zum Beispiel T-Shirts für die Helfer, sind ebenfalls willkommen. Interessierte können unter Telefon: (0176)¦32¦26¦18¦90 Näheres erfahren. (bo)