Volkertshausen Rehbock-Zunft hat schwer zu tun

Narren entmachten erst Bürgermeister Alfred Mutter und stürmen anschließend die Volkertshauser Schule um die Schüler zu befreien

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Voller Tatkraft stürmten die Narren das Rathaus – und rannten dabei offene Türen ein: Ohne großen Widerstand ließen sich Bürgermeister Alfred Mutter mit rot kariertem Hemd und weiß-blauer Halskrause, die Vertreter der Stadtverwaltung und der gesamte Gemeinderat bei der Machtübernahme am Schmutzigen Dunschtig in Volkertshausen von den Rehböcken der Volkertshauser Narrenzunft festnehmen.

In einer Proklamation am Narrenbrunnen wurde dann von Zunftmeister Alois Keller festgestellt, dass die Obrigkeit bis Aschermittwoch nichts mehr zu sagen hat und sich während der Fanachtstage dem Narrengericht unterwerfen muss. Symbolisch wurde traditionell der Amtsschimmel seines Lebens beraubt. Er muss nun auf seine Auferstehung warten und darf erst wieder nach Aschermittwoch wiehern. Anschließend stärkten sich Narren und Häftlinge bei einem deftigen Kuttelessen.

Schwer zu tun hatten die Rehböcke auch, um alle Kinder auch in den letzten Winkeln der Volkertshauser Schule aufzuspüren und schließlich unter freudigem Gejohle vom täglichen Unterricht für die nächsten Tage zu befreien.

Die Lehrkräfte wurden, mit Handfesseln versehen, kurzerhand an die Leine genommen und aus den Klassenzimmern geführt. Das hohe, derb-komische Narrengericht in Volkertshausen hatte kein Erbarmen mit dem Lehrkörper: "Wir bestimmen, dass die Schüler bis zum Aschermittwoch befreit sind und mit dem Rehbock Fasnet feiern." Daran hat sich der närrische Nachwuchs nicht hindern lassen.

Sicher aus Dankbarkeit für die großen Taten der Narren von der Rehbockzunft hatten die Kinder unter der Leitung von Schulleiterin Susanne Töpper-Zimmermann zwei muntere Tänze einstudiert, die sie ihren Befreiern stolz und farbenfroh präsentierten. So fröhlich wie am Schmutzigen Dunschtig geht es in der Volkertshauser Schule sicher nicht oft zu.