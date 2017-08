Volkertshausen Neubau der Wiesengrundhalle beherrscht Haushalt 2017

Der Gemeinderat Volkertshausen hat den Haushalt für 2017 beschlossen. Der Neubau der Wiesengrundhalle ist darin die größte Maßnahme.

Später als sonst üblich, dafür aber mit aktuellen Zahlen des Landes, verabschiedete der Gemeinderat Volkertshausen in der jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für das kommende Jahr 2017. Rechnungsamtsleiterin Christine Bach besprach und erläuterte das umfangreiche Zahlenmaterial mit dem Gemeinderat. Es gebe viel zu tun, was der Gemeinderat spüren werde, versprach Alfred Mutter. Zentrale Aufgabe der Gemeinde sei im kommenden Jahr der Neubau der Wiesengrundhalle, der wohl bis in das Jahr 2018 dauern würde, betonte er. Die finanzielle Gestaltung dazu sei schon im vergangenen Haushalt geregelt worden.

„Die Finanzierungsaufstellung der Halle war aus Zuschussgründen notwendig, sie mussten bereits im Jahr 2016 in vollem Umfang eingereicht werden“, erklärte der Bürgermeister zum Einstieg in den neuen Haushaltsplan. „Sie werden die wohl größte Hochbau-Baumaßnahme nicht im Haushalt finden“, so Alfred Mutter. „Aber sie bestimmt natürlich das Geschehen im kommenden Jahr maßgeblich.“ Parallel dargestellt ist im Vermögenshaushalt der Neubau des Clubheims für den Sportverein. Als Ersatz für das bisherige Clubheim in der Wiesengrundhalle übernimmt die Gemeinde den für den Neubau des Clubheims anfallenden Kostenanteil in Höhe von 247 600 Euro. Daneben beteiligt sich die Gemeinde mit einem Zuschuss in Höhe von 62 000 Euro an den Kosten für den Neubau der Umkleiden und Duschen. Hier habe es auch schon positive Entscheidungen bei den Zuschüssen gegeben, freute sich der Bürgermeister. Das erleichtere den Eigenfinanzierungsanteil des Sportvereines erheblich. Der rote Punkt sei nachrichtlich schon da und der Bau des Clubheims könne somit 2017 beginnen, so der Bürgermeister.

Ausgleichen in Ausgaben und Einnahmen werde sich wohl auch die erweiterte Erschließung des Gewerbegebiet Ebne hinter dem Discounter Hengge, ist der Bürgermeister zuversichtlich. Für alle Flächen dort gebe es Interessenten. Daher seien diese Maßnahmen haushaltsmäßig abgesichert, so Alfred Mutter.

Auch im kommenden Jahr wird die Gemeinde den Zustand der Gemeindestraßen nicht außer Acht lassen. So ist auch im Jahr 2017 im Verwaltungshaushalt ein Betrag von 100 000 Euro veranschlagt, um besonders schadhafte Straßenabschnitte zu sanieren. Über diesen Haushaltsansatz wird der neue Straßenbelag finanziert, der die unebene Straßenoberfläche im St. Verenaplatz ersetzen soll, ebenso der Ausbau des östlichen Teilstücks der Mühlenstraße. Wie die Unterhaltung von Straßen gehört auch die Abwasserbeseitigung zu den Aufgabenbereichen, die im Verwaltungshaushalt darzustellen sind. So ist für 2017 ein Betrag von 100 000 Euro für die Unterhaltung der Abwasserkanäle veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2017 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 8 159 850 Euro vor. Davon entfallen 7 489 150 Euro auf den Verwaltungshaushalt und 670 700 Euro auf den Vermögenshaushalt. Eine Zuführung in Höhe von 299 450 Euro kann für den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Für den Haushaltsausgleich wird keine Rücklagenentnahme oder Kreditaufnahme 2017 erforderlich. Die Rücklage wird Ende 2017 voraussichtlich bei 331 416 Euro liegen. Die Kreditermächtigung für die Halle in Höhe von 976 300 Euro aus dem Jahr 2016 wird als Haushaltsrest in das Jahr 2017 übertragen.

Betriebsgründung

Für die neue Wiesengrundhalle soll ein Betrieb gewerblicher Art gegründet werden. Voraussetzung dafür ist eine steuerpflichtige Nutzung von mindestens zehn Prozent mit privatrechtlichen Nutzungen. Diese sind durch die Erhebung von Entgelten für den laufenden Sportbetrieb erreicht. Durch die Gründung ist die Gemeinde zum Vorsteuerabzug berechtigt. Entsprechend der vorsteuerunschädlichen Nutzung kann die Vorsteuer bei den Baukosten abgezogen werden. (jw)