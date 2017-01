Volkertshausen Neubau der Wiesengrundhalle: Der Grundstein ist gelegt

Volkertshausens Bürgermeister Alfred Mutter bezeichnet sie als "Jahrhundertbauwerk", dessen Bau nun endlich beginnt: Die Wiesengrundhalle. Die Finanzierung sei gesichert, das Clubheim des SV Volkertshausen ist darin jedoch nicht vorgesehen.

Ein Traum wird wahr: Seit Jahren schon beschäftigt die Gemeinde Volkertshausen die alte Wiesengrundhalle. Im vergangenen Jahr ging es in die endgültige Planung eines Neubaus, dessen Finanzierung und die dazugehörige Ausschreibung. Im Frühjahr sollen die Bauarbeiten nun beginnen. Gleichzeitig in Angriff genommen wird auch der Bau eines neuen Clubheims für den Fußballverein. Im Gegensatz zur alten Halle ist in der Planung für den Neubau ein Clubheim für den SV Volkertshausen nicht mehr vorgesehen.

„Die Planung für die neue Wiesengrundhalle ist mit unseren örtlichen Vereinen abgestimmt“, versicherte Bürgermeister Alfred Mutter. „Die Standortlage ist gefunden, die Baugenehmigung liegt vor, die Finanzierung ist über den Haushaltsplan 2016 insgesamt sichergestellt.“

Die frohe Kunde zur Gesamtfinanzierung kam im Herbst vergangenen Jahres. Die Gemeinde erhält für den Neubau der Wiesengrundhalle verschiedene Zuschüsse des Landes. Aus Mitteln des Entwicklungsprogramms ländlicher Raum wurden insgesamt 500 000 Euro bewilligt. Als Investitionshilfe für finanzschwache Gemeinden erhält sie 500 000 Euro aus dem Ausgleichstock. Ebenso wurden 108 000 Euro aus der Förderung für den Sportstättenbau bewilligt. „Beantragt hatten wir die höchstmöglichen Zuschüsse im Umfang von insgesamt 1 758 000 Euro“, erklärte Bürgermeister Alfred Mutter. „Da wir nicht die ganze Höhe ausschöpfen konnten, entsteht auf den ersten Blick ein Defizit von 650 000 Euro", so der Bürgermeister. Zwar sei ein Nachtragshaushalt zu erlassen, wenn ein erheblicher Fehlbetrag entstehe, so der Bürgermeister.

„Aber aufgrund der günstigen Ausschreibungsergebnisse für die Erschließung des Baugebietes Leimgrube und höherer Gewerbesteuereinnahme infolge eines besseren Konjunkturverlaufes können wir diese Deckungslücke ausgleichen." Der genehmigte Kreditrahmen müsste demnach nicht erhöht werden.

Gesichert sind auch die Kosten für das neue Clubheim des SV Volkertshausen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den beiden Sportplätzen. Der Verein übernimmt die Bauträgerschaft in eigener Regie. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten für Umkleiden und Duschen und übernimmt die Vorfinanzierung der jeweils ausstehenden Zuschussraten. Große Investitionen unternahm die Gemeinde in den Bereichen neue Baugrundstücke sowie Anbau und Sanierung am Kindergarten. „Im Gewann Leimgruben entstanden 54 neue Bauplätze für unsere bauwilligen Bürger“, so Mutter. Rund 30 Plätze seien schon vergeben, die Bauarbeiten für die ersten Häuser bereits im Gange. Auch am Anbau des Kindergartens, in dem ein neuer Gruppenraum und Sozialräume für die Erzieherinnen entstehen, werde eifrig gewerkelt.





Die Bauprojekte

In Volkertshausen stehen die Zeichen auf Neubau der Wiesengrundhalle. „Die ganze Gemeinde fiebert dem Start entgegen“, so Bürgermeister Alfred Mutter. In seiner Neujahrsansprache bezeichnete er das Projekt als „Jahrhundertbauwerk", dessen Bau sich bis ins Jahr 2018 erstrecken werde. Auf einen Fertigstellungstermin wollte er sich nicht festlegen.

Der SV Volkertshausen wird mit den Arbeiten für das neue Clubheim beginnen. Die Finanzierung soll durch viele Eigenleistungen der Mitglieder erleichtert werden. Jubiläen stehen derzeit bei den Vereinen keine an. Auch dem Thema Abwasser möchte sich die Gemeindeverwaltung in diesem Jahr verstärkt widmen. „Im Bereich der Abwasserbeseitigung warten bei den unterirdischen Schächten und Leitungen noch einige kleinere Aufgaben auf uns", so Mutter. Einige Probleme seien zwar bereits 2016 behoben worden, in diesem Jahr sollen die Arbeiten jedoch weiter fortgesetzt werden. (jw)