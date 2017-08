Volkertshausen Leni Breymaier verströmt Optimismus

Leni Breymaier, die Landesvorsitzende der SPD wirbt bei einem Adventskaffee in Volkertshausen für Gemeinsamkeit und Mut.

Der Wahlkampf habe noch nicht begonnen, erklärte die Landesvorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Leni Breymaier, bei ihrem Besuch in Volkertshausen. Zu einem Adventskaffee beim Kreisverband hatte Reinhard Veit sie spontan beim Landesparteitag eingeladen. "Ich bin der Einladung gerne gefolgt", versicherte Leni Breymaier. "Unsere Mitglieder wünschen Mitsprache und offene inhaltliche Debatten. Dieser Adventskaffee ist der geeignete Rahmen, mit euch ins Gespräch zu kommen." Die Kandidatur von Angela Merkel sei keine Überraschung, so die Landesvorsitzende. "Und sie zwingt uns auch nicht, unseren Weg für die kommende Wahl zu ändern."

So versteht sie das Treffen in Volkertshausen auch nicht als Wahlkampfveranstaltung: "Ich will den Mitgliedern Mut machen, vor Ort für ihre Gemeinde und ihre Bürgerrechte zu wirken und sich nicht zu verstecken", zeigt sie sich kämpferisch. "Die schmerzhaften zwölf Prozent bei der letzten Wahl in Baden-Württemberg müssen uns anspornen zur Erneuerung der Struktur unserer Arbeit sowie Lust auf die Zukunft machen", kommt dann doch ein wenig Wahlkampf im Gespräch mit dem SÜDKURIER auf. "Ich habe gerade mit zwei Jugendlichen gesprochen, die mir ihre Erfahrungen in der Berufsausbildung geschildert haben und sehr zufrieden sind mit der Entwicklung in unserem Land und den Zukunftsaussichten. Das macht mir Mut für meine Aufgaben als Landesvorsitzende."

Auch Marian Schreier, stellvertretender Kreisvorsitzender, warb noch einmal um Verständnis, "dass auch unsere Region Windkraft braucht, um bei der aktiven Energiewende dabei zu sein." Nicht überall sei nur Widerstand zu spüren, genauso wie bei der Flüchtlingsproblematik: "Wir haben das ganz gut in den Griff bekommen, sind für die Zukunft optimistisch."

Mit dem Gedicht "Die Bürgschaft" überraschte der langjährige umtriebige Gemeinderat Reinhard Veit die Adventsgemeinschaft. Er appellierte an alle, die menschlichen Grundtugenden von Miteinander und Vertrauen aufrecht zu halten.