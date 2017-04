Volkertshausen Kunstausstellung in der Alten Kirche Volkertshausen

Der Verein Alte Kirche zeigt Bilder von Barbara Chandika Schädler und elf ihrer Schüler. Dabei wird auch klar, wie der kreative Prozess aussieht, in dem die Bilder der Künstler entstehen.

Der Kulturverein Alte Kirche habe alle ihre verrückten Wünsche angehört und realisiert – so schildert es Barbara Chandika Schädler bei der Einführung in die Ausstellung ein. Mit Werken von ihr und elf Teilnehmern ihrer Malereikurse entsteht eine Schau, die inspirieren und berühren möchte. Der Verein Alte Kirche präsentiert die Ausstellung.

Die Singener Friseurmeisterin Barbara Chandika Schädler wurde durch meditative Seminare und mehrere Kurse zur Malerei geführt. Sie studierte 2008 an der Freien Kunstakademie in Überlingen und eröffnete 2007 ihr Kunst-Atelier im Fastenzentrum Samariter in Volkertshausen. Auf der einen Seite Friseursalon, gegenüber Atelier. Gäste des Fastenzentrums können unter ihrer Begleitung Bilder malen. Dafür, so Schädler seien kein Vorkenntnisse erforderlich. Aber streng sei sie schon, war unter den Besuchern zu hören. Wenn ein Kursteilnehmer behaupte, sein Bild sei fertig, dann stelle Schädler fest, dass jetzt erst angefangen werde. Bevorzugte Maltechnik ist die feine Schichttechnik, Eitempera, die große Transparenz ermöglicht und die Wirkung der Farben verstärkt, so Schädlers Lebenspartner Christoph Zipperer in seiner Einführung in die Ausstellung. Gerade diese Technik erlaube in weiten Rahmen Korrekturen und Änderungen. So entwickeln sich die Bilder im kreativen Zusammenspiel zwischen Idee und Realisierung.

Die Ausstellung der Künstlerin mit eigenen Werken und den Bildern der Kursteilnehmer zeige eine große Vielfalt an Möglichkeiten erläutert Barbara Chandika Schädler. Um Ruhe in die Ausstellung zu bringen, habe sie bewusst die Quadratische Form der Bilder gewählt, erklärt Schädler. Die Größe spiele dabei eine untergeordnete Rolle. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage durch Christoph Zipperer am Klavier und Stefan Flaig am Saxophon. Rund 80 Kunstliebhaber erfreuten sich an den ausgestellten Werken.

in der Alten Kirche Volkertshausen ist am 30. April, 7., 14. und 21. Mai geöffnet, jeweils von 15 bis 18 Uhr.