Volkertshausen Kleinwagen-Fahrer streift entgegenkommendes Auto und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 17. November, gegen 20.15 Uhr, auf der L 189 ereignet hat.

Die 22-jährige Fahrerin eines Peugeot 206 war auf der Landesstraße von Volkertshausen kommend in Richtung Aach unterwegs gewesen, als ihr in Höhe des Waldstücks ein Auto entgegenkam, dessen Fahrer nicht die rechte Fahrbahnseite einhielt. Obwohl die junge Frau noch abbremste und nach rechts auswich, konnte sie nicht mehr verhindern, dass sich die beiden Fahrzeuge streiften. Während die 22-Jährige sofort anhielt, fuhr der Verursacher nach Angaben der Polizei in Richtung Volkertshausen davon. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten, der mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs war, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter (07731) 8880 zu melden.