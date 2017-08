Volkertshausen Jugendlicher prallt gegen Laster

17-Jähriger hat sich nach Unfall mit Leichtkraftrad in Volkertshausen Brüche zugezogen

Mit Frakturen an der Hand und am Unterarm musste ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer am Dienstagabend, gegen 17 Uhr, nach einem Verkehrsunfall in der Ten-Brink-Straße ins Krankenhaus gebracht werden. Der Jugendliche hatte laut Polizei die abschüssige Straße von Aach kommend in Richtung Ortsmitte befahren und trotz Überholverbots eine vorausfahrende Fahrzeugkolonne überholt. Als der 17-Jährige in der langgezogenen Rechtskurve erkannte, dass ein entgegenkommender Laster-Fahrer in die Zufahrt zum Industriegelände der alten Weberei abbog, versuchte er noch, nach links auszuweichen, konnte aber eine Kollision mit dem Laster nicht mehr verhindern. Der an den beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.