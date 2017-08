Volkertshausen Internationales Käfertreffen: Die Liebe zu einem Kultauto

Hunderte Fans und Fahrer eines VW Käfers treffen sich beim Internationalen Käfertreffen

Ein Kultauto stand am Wochenende in Volkertshausen im Mittelpunkt. Nahezu 260 VW Käfer, darunter auch sehr viele Bullis und andere Modelle mit dem legendären VW Käfermotor unter der Heckklappe, trafen sich zum 14. Internationalen VW Käfertreffen. Organisiert wurde diese Großveranstaltung von den in Volkertshausen beheimateten Käferfreunden Hegau-Bodensee.

Bereits am Freitagnachmittag rollten schon etwa 100 dieser Kultfahrzeuge an, um auf dem Espengelände in der Ortsmitte einen Stellplatz zu bekommen. Dank der hervorragenden Organisation durch die Käferfreunde brauchte niemand lange zu warten. Gegenüber den letzten Treffen fiel auf, dass immer mehr Käfer aus der Schweiz oder aus Österreich kommen. Zum Beispiel aus Tirol hatte sich ein ganzer Club mit vielen Käfern auf den Weg nach Volkertshausen gemacht.

Bei idealem Wetter herrschte dann am Samstagnachmittag großer Besucherandrang auf dem Espengelände. Darunter waren natürlich auch viele ehemalige Käferfahrer aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren. "Genauso hat mein Käfer ausgesehen, nur ohne Weißwandreifen, die kosteten nämlich einen Aufpreis", wusste ein älterer Herr aus Radolfzell seinem Enkel zu erzählen. Die getunten Exemplare, die man schon von Weitem an ihrem tiefer gelegten Fahrwerk erkannte, interessierten in der Hauptsache die Jugendlichen.

Der Sonntag stand dann wieder ganz im Zeichen der Fahrzeugprämierung. In verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Originalkäfer, Käferkabrio oder Bulli (VW Bus), gab es Pokale für die von der Fachjury ermittelten Fahrzeuge zu gewinnen. Uwe Miczuga, Vorsitzender der Käferfreunde Hegau, konnte mit entsprechenden Fragen den Fahrzeugbesitzern sehr viel über die Historie ihres Fahrzeugs entlocken. Mit Spannung warteten dann die zahlreichen Besucher auf die Verlosung des von dem Tengener Autorestaurators Stefan Schmidt restaurierten VW Käfers, Baujahr 1972.