Volkertshausen Impuls-Chor begeistert mit Revue-Klassikern

Der Frauenchor Impuls verbreitet in der Alten Kirche Volkertshausen Humor und viel Gefühl.

"Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder" – ein Schlager unter vielen, in einer Schlager-Revue des Frauenchors Impuls, inszeniert in der Alten Kirche in Volkertshausen. Leider, möchte man hinzufügen, denn was die 32 Damen unter der Leitung von Sabrina Lürig leisteten, war hören- und sehenswert. Eine großartige Darbietung, abwechslungsreich, mit Witz und Charme. Von Petra Schatz am Klavier begleitet, entführten die Damen das Publikum in der voll besetzten Alten Kirche in die 30er- und 40er-Jahre, zu Zarah Leander, Hans Alberts und Evelyn Künneke. Leidenschaftlich vorgetragen wurden die Geheimnisse einer Frau, wenn sie gesteht: "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt". Und es fehlten Ohrwürmer wie "Ich wollt ich wär ein Huhn" genauso wenig wie "Beim ersten Mal da tut's noch weh".

Aber nicht nur hohe Musikalität zeichnete den Abend aus, die Szenen waren perfekt in die Jahre des Revuetheaters gesetzt. Melancholisch erklang der Zarah-Leander-Schmerz ("Ich steh im Regen" oder "Der Wind hat mir ein Lied erzählt". Witzig, spritzig gestand der Chor "Ich brauche keine Millionen" und stellte die Frage: "Haben Sie schon mal im Dunkeln geküsst?" Die Lieder wurden teilweise mit Geige (Laetitia Lürig) oder Klarinette (Leander Lürig) einfühlsam begleitet. Und auch Livarius Lürig hatte als charmanter Galan seinen großen Auftritt, als seine Mutter als Solistin ihm erklärte: "Eine Frau wird erst schön durch Liebe".

Viel Zarah Leander, aber es ging nicht darum die großen Künstler zu reproduzieren, sondern die Lieder zu interpretieren, erklärte Sabrina Lürig. Der Chor müsse mitgehen und Freude daran haben. Im Herbst 2016 habe man mit den Vorbereitungen begonnen. Es sei nicht immer einfach gewesen, erzählt Luzia Mutter. Dabei war es nicht nur das Auswendiglernen der 17 Lieder, auch die Musik stellte hohe Anforderungen an den Chor. Den gibt es schon seit 2000. Damals haben sich zwölf Frauen bei einem Auftritt am Fasnets-Altennachmittag getroffen. In launiger Stimmung wollte frau einen Chor gründen, erinnert sich Mutter. Der 3. April war der Gründungstag mit 25 Frauen. Heute sind es 37 Stimmen, davon acht aus Aach. Die Leitung hatte Hildegard Hoffmann bis 2016. Danach hat Sabrina Lürig den Chor übernommen. "Es war nicht einfach, in einem halben Jahr die Revue aus dem Boden zu stampfen", gesteht Lürig.

Und dann die Zugabe: "Wir machen Musik, da geht euch der Hut hoch" war die Zusammenfassung des Abends in einer einzigen Liedzeile. Freude und Spaß beim Chor Impuls und Begeisterung beim dankbaren Publikum.