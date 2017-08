Volkertshausen Hegau freut sich über Mittel aus dem Ausgleichsstock

Insgesamt sieben Gemeinden im Landkreis können sich über Mittel aus dem Ausgleichstock freuen, kündigt Landrat Frank Hämmerle in einer Pressemitteilung an. Im Hegau freuen sich Volkertshausen und Tengen

Die höchste Fördersumme fließt mit 500¦000 Euro nach Volkertshausen für den Neubau der Wiesen­grundhalle. "Das ist eine erfreuliche Summe", so Hauptamtsleiter Martin Gschlecht. Nun müsse der Gemeinderat entscheiden, ob die fehlenden 400¦000 Euro über einen Kredit finanziert werden können, da 900¦000 Zuschuss beantragt war. Die Stadt Tengen erhält 360¦000 Euro Zuwendungen für den Umbau am Kindergarten Büßlingen und den Kauf eines Bauhoffahrzeugs. "Die Baumaßnahme in Büßlingen wird nicht nur aus dem Ausgleichstock gefördert, sondern auch mit 78¦000 Euro aus der Investitionspauschale des Bundes bezuschusst", betont Tengens Bürgermeister Marian Schreier. Die knapp 500¦000 Euro teure Maßnahme erreiche eine Förderquote von rund 81 Prozent. Aach erhält 80¦000 Euro für Straßenbaumaßnahmen.