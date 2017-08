Volkertshausen Gemeinderat steht weiter zu Windrädern auf dem Kirnberg

Der Volkertshauser Gemeinderat lehnt eine ergänzende und relativierende Formulierung der Stadt Singen zum Flächennutzungsplan in Sachen Windkraftanlagen ab.

Der Volkertshauser Gemeinderat befürwortet einstimmig die Erstellung von zwei Windenergieanlagen zur Erzeugung von Strom auf dem Kirnberg (Gemarkung Steißlingen). Damit stimmte das Gremium der ursprünglichen im Flächennutzungsplan manifestierten Formulierung zu und lehnte gleichzeitig die neue in einer Stellungnahme der Stadt Singen modifizierte Formulierung ab. Darüber hinaus zeigte die Aussprache, dass es im Volkertshauser Rat nur Befürworter für das Kirnbergprojekt gibt.

Im Zuge der Vorbereitung von Beschlüssen des Gemeinsamen Ausschusses der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen, Rielasingen-Worblingen, Steißlingen und Volkertshausen musste der Volkertshauser Rat auch zur geplanten Erstellung von Windenergieanlagen auf dem Kirnberg Stellung nehmen. Die allen Räten zugestellte Beschlussvorlage musste nun durch eine in der Sitzung ausgeteilte Tischvorlage der Stadt Singen ergänzt werden. Entgegen der bisherigen Beschlussvorlage, in der es keinerlei Bedenken gegen dieses Windkraftprojekt gab, wurden in der Tischvorlage mögliche Kritikpunkte aufgeführt. Nun heißt es: „Bei der Windkraftplanung im Bereich des Standorts Kirnberg ist die sensible Hegau- und Bodenseelandschaft und die touristische Prägung in diesem Genehmigungsverfahren gemäß Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz besonders zu berücksichtigen.“ Bürgermeister Alfred Mutter zeigte sich verwundert über diese neue Formulierung und empfahl dem Rat, nicht zuzustimmen. Mit diesem Vorschlag rannte der Verwaltungschef beim Gremium offenbar offene Türen ein. „Das ist die allersauberste Energie, noch sauberer als Solarstrom“, so Rainer Kenzler (VB/CDU).

Joachim Binder (SPD) sagte: „Ich sehe das auch so. Es ist in unserer Landschaft der wirtschaftlich einzige Standort.“ Waltraud Sproll (FW) vertrat die Meinung: „Man kann nicht nur mit überall, aber bloß nicht bei uns, argumentieren.“