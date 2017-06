Volkertshausen Fußgänger soll gegen Auto gesprungen sein: Sachschaden 200 Euro

Nach einem aggressiven Fußgänger fahndet die Polizei in Volkertshausen: Der Unbekannte soll ein fahrendes Auto beschädigt haben. Deshalb wurde er von der Autofahrerin angezeigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen den vermutlich 60 Jahre alten, unbekannten Fußgänger, der am Samstag gegen 21.30 Uhr auf einem Feldweg oberhalb des Hofes Reuteberg einen vorbeifahrenden Wagen beschädigt haben soll.

Die Fahrerin fuhr laut Polizei nach ihren Schilderungen auf dem Feldweg in Richtung Wohngebiet Volkertshausen langsam hinter dem Fußgänger, der sie dabei mehrfach aufforderte, vorbeizufahren. Nachdem die Autofahrerin dies über eine Wiese tat, soll der Mann absichtlich gegen die Beifahrerseite des Renault gesprungen sein und richtete dabei am Außenspiegel einen Schaden von rund 200 Euro an.

Der unbekannte Mann soll 1,80 Meter groß sein. Er trug laut Polizei kurze, weiße Haare, eine Brille mit dünnem silberfarbenem Gestell und war mit einer blauen Jacke und einer beigen Hose bekleidet. Zeugenhinweise an den Polizeiposten Steißlingen, Tel. (07738)970-14