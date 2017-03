Volkertshausen Förderverein ist ein guter Partner der Schule

Der Förderverein unterstützt die Schule Volkertshausen durch Erlöse aus vielfältigen Veranstaltungen. Kleider- und Spielzeugbörsen gehören künftig aber nicht mehr dazu.

Die Kleider- und Spielzeugbörsen des Fördervereins der Grund- und Hauptschule Volkertshausen gehören der Vergangenheit an. "Für uns war es immer eine gute Aktion", so der Vorsitzende des Fördervereins, Otmar Tutuianu, in der Hauptversammlung. Durch die Bewirtung habe sich der Aufwand immer gelohnt. Die Angebote der privaten Händler fanden allerdings keine große Resonanz mehr: Wenn überall neue Artikel zu günstigsten Preisen angeboten werden, ließen sich gebrauchte Kleidung und Spielzeug kaum noch verkaufen. Mit dem Schulfest, der Ladie's night und dem Advendszauber habe man aber nicht nur schöne Stunden verbracht, sondern es sei auch finanziell ein erfolgreiches Jahr gewesen, berichtet Tutuianu. Wechsel im Vorstand sind zwangläufig, wenn die Kinder die Schule verlassen und die Eltern für diese Aufgaben nicht mehr zur Verfügung stehen. So wurde auch ein zweiter Vorsitzender gesucht und mit Markus Braunger gefunden.

Der Förderverein mit heute 131 Mitgliedern wurde 2003 gegründet. Seitdem wurde die Schule mit einer sechsstelligen Summe unterstützt. Die wichtigsten waren der Klettergarten, der Soccerplatz, der neuen Schulhof, die Schulbücherei und die Erstausstattung des Computerraums. Als großes Projekt steht die Mitfinanzierung eines Vorschlags der Gemeinde an. Bürgermeister Alfred Mutter erklärte, die Gemeinde wolle die angrenzende Fläche der Schule zur Verfügung stellen. Man könne sich eine Laufbahn oder einen Bolzplatz vorstellen. Ideen und Anregungen müssen aber von der Schule kommen, so Mutter. Hier bestätigte Sarah Drexler als Vertretung der Schulleitung, dass bereits ein Team zur Ideenfindung gebildet sei.

Interessenten können den engagierten Verein mit einem nach oben offenen Jahresbeitrag ab zwölf Euro unterstützen. Begleitet werden nicht nur Großprojekte, sondern es gibt auch Hilfe im kleineren Rahmen, zum Beispiel finanzielle Hilfe bei Klassenausflügen.

Hier gibt's Informationen zum Verein: www.grundschule-vhsn.de