Kreis Konstanz Ein Jubiläumsjahr mit Sorgen: Wildtierpflegestation Volkertshausen ist auf Spenden angewiesen

Der Verein Bio-Top, der nun 25 Jahre alt ist, und die Wildtierpflegestation Volkertshausen können ihre Arbeit ohne Spenden nicht weitermachen. Ehrenamtliche Helfer fehlen auch. Dieses Jahr wurden 1135 verletzte Tiere behandelt.

Eigentlich ist ein Jubiläum ein Grund zum Feiern. Der 25. Geburtstag des Vereins Bio-Top in der Wildtierpflegestation in Volkertshausen ist aber von Zukunftssorgen getrübt: Wie soll es mit Verein und Station weitergehen? Die ehrenamtlichen Helfer kämpfen mit finanziellen Nöten. Leiterin Yvonne Bütehorn von Eschstruth und ihre Kollegin Ines Wickhüller möchten die Arbeit der in weitem Umkreis einzigen Einrichtung dieser Art erhalten, sind dazu aber auf Spenden angewiesen. Der einzige offizielle, jährliche Zuschuss kommt aus dem Topf für Artenschutz und beträgt 3000 Euro. Das deckt nur etwa einen Monat des Betriebs. Es kommt vieles zusammen: Strom, enorme Mengen an Wasser, Spezialfutter, Material, externe Müllentsorgung, Tierarzt und Medikamente.

Das Landratsamt sei derzeit "sehr bemüht, Wege zu finden, uns zu unterstützen und unserer Einrichtung zu etablieren", sagt Bütehorn. Aber ob dies klappe, sei nicht klar und eine finanzielle Unterstützung ab dem kommenden Jahr eher unwahrscheinlich. Deshalb hofft der Verein auf tierliebe Bürger, die die Arbeit der Ehrenamtlichen unterstützen. Da für Wildtiere spezielles Futter nötig sei, seien Geldspenden am sinnvollsten. Zudem bekommt die Station bei ihren Lieferanten Spezialkonditionen. Nur selbstgesammelte, unbehandelte Nüsse seien immer sehr willkommen. "Dieses Jahr gab es wenig Walnüsse", sagt Bütehorn.

Einzugsradius von 300 Kilometern

Der Verein hat 2016 bisher rund 1135 Tiere behandelt und es gab etwa 1800 Einsätze und Beratungen in Sachen Wildvögel und Wildtiere in Not sowie zur Erhaltung von Lebensraum und Brutplätzen. Die Ehrenamtlichen haben in diesem Jahr um die 21 500 Arbeitsstunden geleistet. "Die Einlieferungsquote hat sich seit dem neuen Standort im Hegau verdreifacht", erklärt Bütehorn. Bio-Top entstand vor 25 Jahren in Frankfurt, zog 2000 an den Bodensee und ist seit drei Jahren an seinem jetzigen Standort am Rand von Volkertshausen. "Wir bedienen einen Radius von über 300 Kilometern. Solche Einrichtungen wie unsere sind rar gesät." Eigentlich müsste es solche Stationen so häufig wie normale Tierheime geben, sagt sie. "24 Stunden in Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr und die tägliche Pflege der Tiere, die in der Hauptsaison etwa 80 Arbeitsstunden am Tag fordert, sind ehrenamtlich auf lange Sicht in dem Umfang nicht mehr leistbar", erklärt Bütehorn, die sich bereits seit 47 Jahren für Tiere engagiert.

Unter den Patienten, um die sich die ehrenamtlich Engagierten kümmern, sind auch bedrohte Arten wie Schwarzmilan, Rohrdommel, Eisvogel, Waldkauz, Mauersegler, Alpensegler, Fledermäuse, Gartenschläfer, Schwarzspecht, Waldohreule, Wendehals und Wanderfalke. Momentan hat die Station ab vor allem zahlreiche Igel zu versorgen. "Viele September-Igel sind untergewichtig und sind auf Hilfe angewiesen", erklärt Bütehorn. Einen Igel zu überwintern koste inklusive Medikamente rund 150 Euro, erklärt die Expertin. Für die Pflege von Insektenfressern würden zwischen 70 und 130 Euro fällig.

Tierarztkosten und Medikamente nicht eingerechnet. Von den seltenen Mauerseglern versorgt die Wildtierpflegestation pro Jahr 70 bis 80 und seine Pflege schlägt mit rund 150 Euro zu Buche. Das sind alleine für diese Tierart zwischen 10 500 bis 12 000 Euro jährlich. "Wir setzen die Arbeit fort, so lange die Finanzen es tragen", sagt Yvonne Bütehorn, die bisher auch viel eigenes Geld in den Betrieb der Wildtierpflegestation gesteckt hat.

Da Yvonne Bütehorn, Ines Wickhüller und ihre Helfer dieses Jahr so viel mit der Tierpflege zu tun hatten, gab es noch keine Feier zum runden Geburtstag des Vereins Bio-Top. Auch eine Tierpanik in der Station aufgrund einer Wanderung mit hunderten Teilnehmern, die Ende Juli am Grundstück vorbeiführte, trübte die Feststimmung. "Vielleicht gibt es nächstes Jahr eine Feier", sagt Bütehorn. Jetzt stehen die Tierschützerinnen zunächst vor der Herausforderung, alle Patienten an den kurzen Wintertagen bei Kälte und schnellerem Einbruch der Dunkelheit zügig versorgen zu können.

Trotz finanzieller Zukunftssorgen hat der Verein Bio-Top eigentlich Ideen und Pläne für die Erweiterung der Pflegeeinrichtung, da die Häuschen inzwischen zur Unterbringung der verschiedenen Tierarten und Pflegebedürftigkeit eigentlich zu klein sind. Der Platz wäre vorhanden, nur Mittel und Umsetzung sind noch ungewiss. Thomas Buser, Leiter des Amts für Baurecht und Umwelt, hatte der Station bei einem Gespräch finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt, doch zum Beispiel bei einem möglichen Personalkostenzuschüssen ist das scheinbar unüberwindbare Hindernis, dass der Verein einen Eigenanteil aufbringen müsste, dies aber nicht kann.

Insgesamt sagt Bütehorn zur Situation: "Ich würde mich freuen, wenn die Station Bestand und eine Zukunft hat. "Das geht aber nur mit Hilfe von außen." 2017 muss sie gezwungenermaßen darauf achten, nur Tiere aufzunehmen, wenn die Versorgung gesichert ist.

So ist spenden möglich

Überweisung: Der Verein Bio-Top, der die Wildtierpflegestation in Volkertshausen betreibt, hat ein Bankkonto mit der IBAN DE08 6905 0001 0024 7101 54 bei der Sparkasse Bodensee.

Neben einer normalen Banküberweisung gibt es auf der Internetseite www.wildtierhilfe.org die Möglichkeit eine Spende über Paypal zu schicken. Mitgliedschaft: Wer möchte, kann auch Mitglied beim Verein Bio-Top werden und ihn so unterstützen. Der Jahresbeitrag beträgt 25 Euro für Einzelpersonen oder 50 Euro für Paare und Familien.

