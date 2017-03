Volkertshausen Christine Schickle gibt beim TV Volkertshausen den Staffelstab weiter

Die Vorsitzende des TV Volkertshausen übergibt ihr Amt an Karin Schäfer. In ihrer Zeit wurde der TV von einer verkrachten Existenz zum aufstrebenden Klub.

Bei der Hauptversammlung des Turnverein Volkertshausen zeichnete Thomas Müller, Vorsitzender des Hegau-Bodensee-Turngaus, die langjährige Vorsitzende Christine Schickle mit der Goldenen Gauehrennadel aus. Sie habe sich 16 Jahre lang äußerst erfolgreich für den Verein eingesetzt und dem Klub das Überleben gesichert. "Das war meine größte Befürchtung", erwiderte Schickle, "dass ich mit der Übernahme des Vorsitzes den Verein in die Auflösung führen müsste". Denn vor 16 Jahren war der Turnverein in einer schwierigen Situation. Häufiger Vorstandswechsel und unheilvolles Gegeneinander brachten den Verein an den Rand des Abgrunds.

Durch ihre freundliche, nette Art habe Christine Schickle wieder einen respektvollen Ton untereinander und ein erfolgreiches Miteinander erreicht, bestätigte Karin Schäfer in ihren Dankesworten. Das war auch aus den Berichten von 13 der fast 20 Abteilungen zu entnehmen, die von Karin Schäfer vorgetragen wurden. Angeboten wird vom klassischen Turnen zum Beispiel auch Selbstverteidigung für Kinder, Eltern-Kind-Turnen, Frauen- und Seniorengymnastik. Und wichtig dabei: Es geht nicht nur um sinnvolle Bewegung, sondern auch um das Beisammensein nach den Anstrengungen. Derweil habe sich die Kasse hgut entwickelt, erklärte die Kassenverantwortliche. Es gab demnach weniger Ausgaben bei guten Beitragseinnahmen.

An der Spitze des TV geben weiter die Frauen den Ton an. Zur neuen voritzenden wurde Karin Schäfer gewählt. Das starke Engagement der Frauen im Vorstand belegen auch die Mitgliederzahlen. Gut 70 Prozent der 532 Mitglieder sind weiblich, berichtete die bisherige Vorsitzende Christine Schickle. Finanziell stehe der Verein auch gut da, so Schickle. Der Turnverein stelle 27 000 Euro für neue Sportgeräte zur Verfügung. Jedoch würden die Mittel erst nach Fertigstellung der neuen Wiesengrundhalle freigegeben, ermahnte Schickle mit einem Blick auf den Bürgermeister Alfred Mutter. Der Bürgermeister bedankte sich für die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Verein. Alle Altersgruppen fänden hier die Möglichkeit, sich sinnvoll zu bewegen.

Gewählt wurden von der Versammlung neben Karin Schäfer Nicola Karkola (2. Vorsitzende), Tina Tücking (Schriftführerin), Sandra Assenheimer, Cora Kraus, Ramona Zeisberger, Petra Reichenbach (Beisitzer), Michael Neubert (Web-Master) und Thomas Karkola (Kassenprüfer). Ehrungen gab es für Joachim Binder, Lili Martin, Peter Pochnow und Sabine Amma, neue Ehrenmitglieder sind Anette Menzer, Luzia Mutter, Silvia Schädler, Waltraud Sproll und Theresia Wegeler.

Informationen im Internet: www.turnverein-volkertshausen.de