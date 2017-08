Volkertshausen Bürgermeister kündigt Gesprächsangebot an Wildtierpfleger in Volkertshausen an

Bürgermeister kündigt Gesprächsangebot an Wildtierpfleger in Volkertshausen an

Alfred Mutter meldet sich, nach einer Hüftoperation, zur Diskussion um das Jugendfeuerwehrzeltlager aus der Reha zu Wort

Nur aus der Ferne kann Volkertshausens Bürgermeister Alfred Mutter die Diskussion um das Jugendfeuerwehrlager in Volkertshausen verfolgen. Im Anschluss an eine lange geplante Hüftoperation absolviert er gerade eine Rehabilitationsmaßnahme. "Nach deren Ende und dem Abschluss der staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen werde ich Feuerwehr und Bio-Top an einen Tisch bitten", kündigt Mutter an und bedauert, aktuell verhindert zu sein. Es sei guter Brauch in der Gemeinde, Unstimmigkeiten im direkten Gespräch zu klären. "Ich bitte deshalb um Verständnis, dass ich mich im Zusammenhang mit dem Vorkommnis auch durch Meinungsäußerungen auf Facebook oder durch Leserbriefe nicht von diesem bewährten Verfahren abbringen lasse", so Mutter in einer aktuellen Stellungnahme.