Volkertshausen BlossHos tritt beim Närrischen Ohrwurm in der Singener Stadthalle an

Die Band aus Volkertshausen ist startklar fürs Finale. Es ist die fünfte Teilnahme in Folge.

Der Auftritt beim Fasnachtslieder-Wettbewerb "Der Närrische Ohrwurm" von SÜDKURIER und SWR macht die Volkertshausener stolz: "Zum fünften Mal in Folge gehört Volkertshausen mit seiner Projektband zu den zwölf Finalisten der Live-Show in der Stadthalle Singen", erklärt Heidemarie Schulte vom Volkertshauser Kulturverein. Dreh- und Angelpunkt dieser Erfolgsgeschichte ist Hans Thöle, der sich selbst als Lied-Erfinder beschreibt – oder auch als Lieder-Finder. "Wir wünschen uns, allen Beteiligten ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern zu können und hoffen auf die Unterstützung der Fans", sagt Thöle. Ziel sei, in diesem Jahr aufs Siegertreppchen gewählt zu werden. Ein Ziel das auch Bürgermeister Alfred Mutter unterstützt: „Make Volkertshausen great again!“, erklärt er mit einem Augenzwinkern. Thöle hat auch in diesem Jahr die passende Melodie entdeckt und die Band tritt mit Startnummer 3 beim Närrischen Ohrwurm am Sonntag, 26. Februar, ab 16 Uhr in der Stadthalle an. "Nach Unhoorig, Rinnstein, Musikbanausen und Bänkle-Sänger kämpfen BlossHos mit dem Song Feinripp um die begehrte Trophäe", verrät Heidemarie Schulte.

Das Besondere am diesjährigen Song: Er bietet dreifach Grund zum Feiern: Erstens würdigt BlossHos zum 750-jährigen Jubiläum Radolfzells das bekannte Produkt einer Firma aus der Nachbarstadt. "Dazu hat sich die Band mit dem Radolfzeller Countrymusiker Klaus Kaupp verstärkt." Zweitens sei es die zehnte Ausgabe der Fernsehsendung. Und zu guter Letzt sei die Band zum fünften Mal in Folge dabei. Der harte Kern aus Volkertshausen mit Markus Sturm und Hans Thöle werde dieses Jahr ergänzt durch die zwei Backgroundsängerinnen Monika Schädler und Regina Wittmer, die Feinripp-Kinder-Show-Truppe Zoe Erler, Giada Petrocelli, Yannik Ruff und Hannah Singer, Ohrwurm-Regieassistent Andreas Schädler und Olaf Schramm, Bernhard und Manuel Widmann aus Singen.

