Bauarbeiten auf Kreisstraße nach Wiechs

Gemeindeverwaltung kündigt Verkehrsbehinderungen durch Sanierungsarbeiten an

Erst jetzt habe das Landratsamt Konstanz die Gemeindeverwaltung in Volkertshausen über Sanierungsarbeiten an der von Volkertshausen nach Steißlingen-Wiechs führenden Kreisstraße K 6120 informiert, bedauert der Volkertshauser Bürgermeister Alfred Mutter in einer Pressemitteilung und rechnet mit Verkehrsbehinderungen. Anfang kommender Woche sollen die Straßenbauarbeiten zum einen innerorts im Bereich der beiden neu gebauten Brücken der K 6120 über die Aach und den Aachkanal an der Friedenstraße beginnen. Dort müssten Nachbesserungen im Straßenbelag vorgenommen werden, so Mutter. Außerdem werden auf der freien Strecke zwischen Ortsende und Wiechs in Teilbereichen Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Kreisstraße muss hierzu in den betroffenen Bereichen voll gesperrt werden. Bürgermeister Mutter bittet betroffene Verkehrsteilnehmer um Beachtung.