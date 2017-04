Volkertshausen Ans Aufhören denkt Felix Huby noch lange nicht

Der bekannte Drehbuchautor stellt zur Erzählzeit in Volkertshausen seinen autobigrafischen Roman "Lehrjahre" vor.

Launig, mit angenehmer, ruhiger Stimme fesselt Felix Huby seine Zuhörer in Volkertshausens Alter Kirche. Er liest im Rahmen der 'Erzählzeit ohne Grenzen' aus seinem autobiografischen Roman "Lehrjahre". Zum Biograf in eigener Sache ist der bekannte Autor erst im Alter geworden. Zuvor hat er sich als Krimiautor und Drehbuchschreiber einen Namen gemacht. Mit der passenden Titelmusik zur Fernsehserie 'Tatort' wurde der faszinierende Abend im Bürger- und Kulturzentrum Alte Kirche eröffnet. In einem kurzen Interview bringt Bürgermeister Alfred Mutter den beliebten Schriftsteller dem Publikum näher. "Ich hätte lieber unter meinem richtigen Namen Eberhard Hungerbühler geschrieben", erzählt Huby. Aber da er damals für den Spiegel geschrieben habe, habe man sich auf einen anderen Namen geeinigt. Felix sei der Name seines Sohnes und Huby haben ihn seine Freunde genannt, verrät der Schriftsteller. Das Y habe man angefügt, weil er hoffte, ins Englische übersetzt zu werden. "Dänisch und Polnisch ist daraus geworden", so Felix Huby.

Und dann setzt sich der Autor auf die Bühne. "Lehrjahre" heißt sein autobiografischer Roman. Der Romanheld ist Christian Ebinger. Ebinger muss nach einem Jahr als Volontär die Stelle als Lokalredakteur in Blaubeuren übernehmen. Überfordert fühlt er sich, gehören nicht nur Redaktionsarbeit, sondern auch die Anzeigenleitung zu seinem Aufgabengebiet. Als Redakteur eckt er gleich beim Bürgermeister an, der gewohnt ist, die Texte für die Zeitung zu diktieren. Aber nicht mit Ebinger. Leicht macht er es sich nicht, aber er bleibt sich treu. Ehrgeizig, aber nicht immer bequem, erlebt er die Zeit in Blaubeuren.

Lernt Rudi Dentler kennen, einen Goldschmied der mit keinem geringeren als Pablo Picasso in Paris ausgestellt hat und versteht zunächst nicht, warum nicht in der Tageszeitung darüber berichtet wurde. "Das sind Tatsachen", versichert Huby, und mit Rudi Dentler sei eine lebenslange Freundschaft entstanden. Erfahrungen und Geschichten folgen und dem Publikum wird es nicht langweilig. Immer wieder fügt Huby wahre Begebenheiten ein. Ein spannender Entwicklungsroman der Appetit auf mehr macht.

Umrahmt wird die Lesung von Saxofon-Quartett des Musikvereins mit Silke Schädler, Bettina Schmid, Roland Greuter und Helmut Messmer. "Die Musiker sind so klasse, die würde ich zu jeder Lesung mitnehmen", lobte Eberhard Hungerbühler alias Felix Huby die Saxofonisten. Mit der Anekdote "Bitte schreiben Sie als Widmung Für Emma, Weihnachten 2017", eröffnet Huby den Verkauf und das Signieren seines zweiten, biografischen Werks. Ans Aufhören denkt er dabei noch lange nicht: Aufhören wolle er erst, wenn man Ihm sage, dass er nur Unsinn schreibe. Doch noch sei es einfach, weil es ihm so leicht falle, so Felix Huby.