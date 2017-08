Volkertshausen Advents-Botschaft erklingt in vielen Sprachen

Männergesangsverein Volkertshausen und Gäste stimmen auf die besinnliche Zeit ein.

Und nicht nur herrlicher Männergesang und liebliche Frauenstimmen waren zu hören. Immer wieder wusste Rainer Kenzler die Besucher des Adventskonzertes mit Gedichten von Rilke bis mundartlichem "Nnicki nacki necki, hinter Ofen steck i" zu bezaubern. Ein Ensemble des Liederkranz Singen und die Noten-Ladies aus Volkertshausen verstärkten die männlichen Kehlen aus Volkertshausen. Chorleiterin ist beim Liederkranz wie beim Gesangverein Eintracht Annemarie Grüning, die auch für das künstlerische Gesamtkonzept verantwortlich zeichnete.

Nach der Begrüßung der Gäste durch den Vorsitzenden Georg Dietsche war der "Christmettenruf", ein Stück aus den Bregenzerwald, im Gesamtchor der Auftakt des besinnlichen Abends. Der Männergesangverein interpretierte anschließend in seinem ersten Auftritt Weihnachtslieder aus England, dem Salzkammergut und Schlesien. Das englische Lied "What child shall come" trugen dann im Duett Annemarie Grüning und Susanna Töpper-Zimmermann vor und ernteten begeisterten Beifall. Mit besinnlichen Liedern aus Österreich wusste der Liederkranz Singen die Stimmung zu vertiefen.

Einen Ausflug in die weihnachtliche Welt boten auch die Noten-Ladies Volkertshausen. Von einem russischen Volkslied ging es über Josef Hayden zum international vorgetragenem "Oh Tannenbaum". Französich und Lateinisch bei "Célébrons la Naisscane" und schließlich temperamentvoll italienisch ging es weiter.

Mit einem Lied von Lorenz Maierhofer begannen die Männer der Eintracht ihren zweiten Auftritt. "Frieden auf dieser Welt' und das vom Gesamtchor vorgetragene "Frieden auf Erden" waren als eindringlicher Appell zu verstehen. Nach dem offiziellen Ende mit "Sind die Lichter angezündet" kamen die Chöre nicht ohne Zugaben und langem begeisterten Beifall des Publikums von der Bühne.