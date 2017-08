Volkertshausen 55 Goldener Meisterbriefe und ein flammendes Plädoyer fürs Handwerk

55 Meister erhalten Goldenen Meisterbrief. Vor 40 Jahren absolvierten sie ihre Prüfungen. Die Traditionen würden den Fortschritt nicht ausschließen, sondern ihn mitgestalten.

„Karriere dank Lehre“ – der Slogan des Handwerks steht bei der Kreishandwerkerschaft Westlicher Hegau in diesem Jahr für 55 Meister, die in einer Feierstunde in der Alten Kirche Volkertshausen mit dem Goldenen Meisterbrief ausgezeichnet wurden. Kreishandwerksmeister Hansjörg Blender begrüßte die Geehrten und Gäste. „Vor 40 Jahren haben Sie Ihre Meisterprüfung abgelegt und mit diesem Karriereschritt wesentlich zum Ansehen des Handwerks, der Ausbildung in Ihren speziellen Berufsbildern und auch mit meisterlicher Arbeit für die Zufriedenheit unserer Kunden gesorgt“, sagte Blender. In den 40 Jahren seit dem Prüfungsjahr 1976 habe sich die Technik rasant weiterentwickelt und auch im Handwerk vieles verändert. Blender nannte als Beispiel die Vielzahl der Produkte der Bäcker und Metzger und stellte die Frage: „Wer soll das in Zukunft tun, wenn nur noch wenige diese Berufe erlernen wollen? Unsere Gesellschaft muss sich wieder des Wertes des Handwerklichen bewusst werden.“

Betriebsgründern stehe dazu heute eine überbordende Bürokratie entgegen und ein Unternehmer werde von der Politik sehr kritisch beäugt. „Wer soll da noch auf sein eigenes Risiko investieren?“ Blender unterstrich, dass sich die Meister damals wie heute bewährt und damit auch das Handwerk als größten Arbeitgeber und Ausbilder erhalten hätten. Die Traditionen würden den Fortschritt nicht ausschließen, sondern ihn mitgestalten, sieht er die neuen Regelungen der Politik und den Akademisierungswahn als einen Irrweg. Das Handwerk schaffe auch bei der Zuwanderung die meisten Praktikums- und Lehrstellen. „Ohne Handwerk ist die Zukunft nicht zu meistern.“

Für Gotthard Reiner, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, bedeuten 40 Jahre Meister Verantwortung und Weiterentwicklung. In diesem Jahr seien es im Handwerk sechs Prozent mehr Lehrlinge gewesen, der Gründergeist scheine sich aber verflüchtigt zu haben. „Sie sind ein Beispiel dafür, dass sich Mut und Einsatz lohnen“, betonte Reiner.

Die Kreishandwerkerschaft Konstanz hat in der Feierstunde in Volkertshausen 55 Meistern aus 20 Gewerken den Goldenen Meisterbrief verliehen. Damit würdigte sie 40-jähriges Wirken als Meister. die Geehrten:

Bäcker: Bernhard Binder, Stockach. Hartmut Buchegger, Radolfzell. Jürgen Keser, Engen. Elektroinstallateure, Elektromaschinenbau und Radio- und Fernsehtechniker: Friedrich Emmerich, Singen. Willi Holzer, Konstanz. Wolfgang Kohler, Singen. Georg Landsperger, Rielasingen-Worblingen. Sven Linke, Stockach. Henryk Nowak, Konstanz. Heinz Richter, Singen. Pius Wehrle, Allensbach. Hartmut Zimmermann, Singen. Fleischer: Albert Frank, Aach. Karl Frick, Krauchenwies. Reiner Mollenhauer, Radolfzell. Manfred Zunftmeister, Radolfzell-Liggeringen. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger: Erwin Gieck, Radolfzell. Friseur: Sieglinde Glaser, Konstanz. Gabriele Hoffmann, Konstanz. Ernst Joos, Orsingen-Nenzingen. Jutta Müller, Konstanz. Heidemarie Schaefer, Radolfzell. Glaser: Roland Höliner, Steißlingen. Goldschmied: Manfred Theismann, Radolfzell.

Klavier- und Cembalobauer: Ralf Faust, Öhningen. Konditor: Norbert Dauth, Radolfzell. Bernd Söder, Singen. KFZ-Mechaniker und -Elektriker: Werner Duffrin, Singen. Günther Ende, Singen. Bernd Fetscher, Konstanz. Werner Flesch, Konstanz. Otmar Riedmüller, Zimmern ob Rottweil. Konrad Schneckenburger, Bodman-Ludwigshafen. Peter Sieber, Mühlhausen-Ehingen. Ludwig Sterk, Rielasingen-Worblingen. Bernhard Stocker, Engen. Kürschner: Michael Christ, Konstanz. Landmaschinenmechaniker: Ernst Lehmann, Mühlingen. Maler und Lackierer: Rainer Hodapp, Hilzingen. John Kirsch, Singen. Maurer und Betonbauer: Anton Arnold, Hohenfels. Roland Deggelmann, Konstanz. Josef Miez, Radolfzell. Johannes Schoch, Gaienhofen. Josef Schweizer, Orsingen-Nenzingen. Metall- und Maschinenbauer: Herbert Gorber, Radolfzell. Wilhelm Strauß, Konstanz. Parkettleger: Hansjörg Diez, Radolfzell. Raumausstatter: Alfons Mathia, Rielasingen-Wordlingen. Sanitär-,Gas- und Wasserinstallateur und Zentralheizungs- und Lüftungsbauer: Klaus Dembitzki, Eigeltingen. Erwin Weschenfelder, Radolfzell. Kurt Wörz, Konstanz. Schreiner: Konrad Honz, Moos. Zimmerer: Bruno Hornstein, Konstanz. Leo Wieser, Radolfzell.