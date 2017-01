vor 14 Stunden SK Hegau Winterlandschaft: So schön ist der Hegau im morgendlichen Reif

Nicht nur im Sommer besticht die landschaftliche Schönheit des Hegau, an der sich Wanderer und Radfahrer, Einheimische wie Touristen erfreuen. Auch im Winter lohnt sich ein Ausflug in die Vulkanlandschaft. Unserem Leser Stefan Arendt sind am Alten Postweg bei Tengen-Watterdingen Bilder einer zauberhaften Winterlandschaft gelungen.