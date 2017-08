Tengen-Weil Weil begrüßt viele Besucher beim Dorffest

Der kleiner Tengener Ortsteil Weil leistet mit der Ausrichtung seines Dorffestes Großes. Das Zelt ist schon beim Gottesdienst gut gefüllt und Bürgermeister zollt der Dorfgemeinschaft ein Lob.

Es ist schon beeindruckend, was die Festgemeinschaft von Weil bei ihrem Dorffest unter Federführung von freiwilliger Feuerwehr und gemischtem Chor Weil wieder auf die Beine gestellt hat. In dem schmucken Ortsteil von Tengen wurde beim Bürgerhaus und dem Domizil der Feuerwehr ein regelrechtes Zeltdorf aufgebaut, um an zwei Tagen das Dorffest im traditionell zweijährigen Turnus durchführen zu können.

Beim Dorffest in Weil heißt es seit jeher: Erst wird gebetet und anschließend gefeiert. Das war auch in diesem Jahr so. Dass dieser Ablauf bei den Menschen am Randen und in der Region ankommt, zeigte die große Resonanz von Festbesuchern. Das Zelt war bestens gefüllt, als Bruder Laurentius vom Kapuzinerkloster Stühlingen Punkt 10 Uhr den Festgottesdienst mit den Worten eröffnete: „Das Fest ist eine Einladung, um zu feiern und Gemeinschaft leben zu können.“ Er nahm Bezug auf das sonntägliche Evangelium, in dem Jesus seine Jünger fragte: „Für wen haltet ihr mich?“ Der Kirchenchor von Watterdingen umrahmte mit Chorsätzen unter der Leitung von Dirigentin Sonja Meßmer den Festgottesdienst und begann mit dem Lied „Heut ist ein herrlicher Tag, lasst uns vergessen Müh und Plag“.

Richtig stolz war anschließend Ortsvorsteher Roland Meßmer, im Luftkurort Weil so viele Gäste begrüßen zu können. Unter ihnen auch Bürgermeister Marian Schreier und Bürgermeister im Ruhestand Helmut Groß. Für Bürgermeister Marian Schreier war es bereits der zweite Bieranstich, den er zum Frühschoppen eines Weiler Dorffestes vornehmen konnte. „Was Weil auszeichnet, ist die großartige Dorfgemeinschaft“, sagte der Bürgermeister, denn solch ein Fest könne eine Ortschaft mit 231 Einwohnern nur stemmen, wenn alle an einem Strang ziehen. Zum Dank an die Helfer fühlte sich auch der Abteilungskommandant der Feuerwehr Weil, Konrad Frank, verpflichtet. Dabei dachte er insbesondere an die Arbeit von Reinhold Mang, der ein Küchenteil zu einer Grilleinrichtung für das Dorffest umgebaut habe. Zum Bieranstich und dem anschließenden Frühschoppen spielte der Musikverein Watterdingen-Weil unter der Leitung von Simone Meßmer.

Die Kinder hatten beim Fest auch ihren Spaß. Eine Ausstellung über Oldtimer-Traktoren erinnerte an die erste große Erleichterung in der Landwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Zelt unterhielten nach dem Frühschoppen die „Top X“ und zum Ausklang am ersten Tag spielten die Mägdeberger zur musikalischen Unterhaltung. Wie bei den zurückliegenden Dorffesten gab es am zweiten Tag wieder ein Handwerkervesper. Die Talheimer Straßenmusikanten spielten und beim Bierabend unterhielten die Polyhymnia Musikanten aus Leipferdingen.

Die Historie

Der Ursprung des Weiler Dorffestes geht auf das Jahr 1977 zurück. Im Rahmen einer Brandschutzwoche veranstaltete die Feuerwehr von Weil unter dem damaligen Kommandanten Paul Wesle einen Tag der offenen Tür mit Bewirtung. Der dabei erzielte Erfolg ermutigte die Feuerwehrmänner, die Veranstaltung in den nächsten Jahren zu wiederholen. Im Jahr 1981 sagte Paul Wesle: „Lasst uns doch einmal etwas anderes machen.“ Daraus ist das Weiler Dorffest endstanden. In den darauffolgenden Jahren wurde mit dem gemischten Chor eine Festgemeinschaft gegründet, die bis zum heutigen Tag besteht. Seit dem Jahr 2003 findet das Fest in einem zweijährigen Turnus statt.