Tengen Watterdinger pflegen beim Dorffest Nostalgie mit Augenzwinkern

Die Watterdinger gehen beim Dorffest auf Zeitreise, müssen für ihren Umzug allerdings eine Lücke zwischen zwei Regenphasen nutzen.

Bei ihrem Dorffest, das unter dem Motto "Ein Dorf im Wandel der Zeit" stand, bewiesen die Watterdinger nicht nur Geschichtsbewusstsein, sondern auch jede Menge Wetterfestigkeit. Ausgerechnet um 16.30 Uhr, als für den Umzug schon alles zum Abmarsch bereit stand, öffnete der Himmel seine Schleusen. Doch die geschätzt 150 einheimischen Umzugsteilnehmer ließen sich dadurch den Spaß nicht verderben, sie schüttelten kurz das Nass aus Haaren und Kleidern und los ging's mit etwa 20 Minuten Verspätung durch den Regen. Auch aus den verschiedenen Festzelten, in denen viele Zuflucht vor dem Regen gesucht hatten, strömten die zahlreichen Gäste nun wieder ins Freie und erfreuten sich an dem ungewöhnlichen Spektakel.

Die Watterdinger Damen hatten sich, wie in früheren Zeiten bei den Landfrauen üblich, einen Schurz umgebunden und trugen Kopftuch, wobei links und rechts die geflochtenen Zöpfe hervorlugten. Sie beluden den Heuwagen, trugen die großen Milchkannen und manche jüngere Watterdingerin hatte den alten Kinderwagen wieder aus dem Keller geholt, hergerichtet und den eigenen Nachwuchs hineingelegt. So flanierten sie nun durchs Dorf, wie einst ihre Großmutter in den 60er Jahren, als die Mutter noch ein Baby war.

Bei den Herren dominierte die abgeschossene braune Cordhose, die mit ausgeleierten Hosenträgern festgehalten wurde, und als Kopfschmuck diente meist ein Strohhut. Sie zogen die voll bepackten Handkarren, steuerten die alten Traktoren und transportierten sogar frischen Kuhmist im traditionellen Ladewagen aus Holz und verteilten ihn mit Mistgabeln vor die Füße der belustigten Zuschauer. Frappant war der Gegensatz zwischen alten und neuen landwirtschaftlichen Maschinen, wobei die alten Traktoren und Gerätschaften wie Spielzeug im Vergleich zu ihren modernen Nachfolgern wirken.

Schließlich bestieg Ortsvorsteher Stefan Armbruster das Podium im Freien und bedankte sich bei allen Mitwirkenden und den beteiligten Gastvereinen. Doch schon bald zogen sich die dunklen Wolken erneut bedrohlich zusammen, sodass die anderen Redner gezwungen waren, ihre Ausführungen möglichst kurz zu halten. Bürgermeister Marian Schreier schlug den Bogen in die noch nicht allzu ferne Vergangenheit, als Watterdingen noch rein landwirtschaftlich ausgelegt war und kaum zwei Generationen später im Ort moderne mittelständische Betriebe angesiedelt seien. Doch dürfe nicht vergessen werden, dass Watterdingen auf den Leistungen früherer Generationen aufgebaut sei.

Mit Humor nahm der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung den wieder einsetzenden Regen bei seiner Ansprache und zitierte zum Schluss den passenden Sinnspruch: "Die besten Feste sind die, wo die Würste lang und die Reden kurz sind!" Mit diesen Worten flüchtete er zusammen mit den anderen Gästen vor dem Regen ins schützende Festzelt. Zwei Tage später, beim traditionellen Handwerkervesper, zeigte sich Stefan Armbruster mit dem Verlauf des Dorffestes sehr zufrieden: "Trotz des wechselhaften Wetters konnten wir uns über zahlreiche Gäste freuen. Am Sonntag hatten wir wohl den besten Tag überhaupt und alle beteiligten Vereine freuten sich über die tollen Umsätze."

Das Dorffest

Aus dem ehemaligen Mitteldorffest am alten Rathaus entwickelte sich das heutige Watterdinger Dorffest, das in der jetzigen Form zum 16. Mal stattfand. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre steigt, dauert drei Tage, wobei dieses Mal der Festumzug unter dem Motto "Ein Dorf im Wandel der Zeit" stand. Erstaunlich ist, dass sich etwa 150 Watterdinger – von jung bis alt – aktiv am etwa einen Kilometer langen Umzug beteiligten. Viele andere Watterdinger waren in ihren Verein aktiv und brachten sich auf vielfältige Art und Weise beim Dorffest ein: als Musiker, Helfer, Techniker und Spüler oder Bedienung in den Festzelten.