Hilzingen Watterdingen feiert wieder sein Dorffest

Für das Dorffest vom 8. bis 10. Juli haben die Watterdinger ihre Dachböden und Keller durchforstet. Und alte Kinderwagen, Fahrräder und andere kleine historische Schätze gefunden. Denn das Motto des Dorffestes ist "Ein Dorf im Wandel der Zeit".

Der große Rathaustisch in Watterdingen ist mit großformatigen Bildern vergangener Tage übersät. Manfred Frank hält dann ein altes, schon etwas vergilbtes Schwarzweiß-Foto in die Höhe, das zwei Ochsen zeigt, die einen vollbeladenen Heuwagen ziehen. Genau so ein schöner, alter Heuwagen, dessen eisenummantelte Holzräder auf dem Asphalt so schön klappern, werde während des Umzugs in Aktion zu sehen sein, sagt der Mitorganisator des Watterdinger Dorffestes. Die alten Fotos werde bie siesem eine Rolle spielen, denn das Motto des Festes vom 8. bis 10. Juli heißt: "Ein Dorf im Wandel der Zeit".

Unter anderem werde das landwirtschaftliche Leben früher und heute gezeigt, wie etwa die Getreide- und Heuernte, sagt Frank. Ortsvorsteher Stefan Armbruster erklärt, man wolle Vergangenheit und Gegenwart einander gegenüberstellen. Doch nicht nur etwa die Maschinen wie Traktoren oder Feuerwehrautos würden gezeigt: "Beim großen Festumzug am Samstag werden mehrere Fußgruppen aus Watterdingen dabei sein, insgesamt mehr als 100 Personen, die in traditionelle und aktuelle Kostüme gekleidet sein werden."

Heinz Dieter Frank, der das Dorffest mit organisiert, erzählt, dass er von Haus zu Haus gegangen sei und alle angesprochenen Watterdinger hätten spontan ihre Teilnahme zugesagt. Aus Kellergewölben und Speichern seien alte Schätzchen ausgegraben worden, vom alten Fahrrad bis zum Kinderwagen aus den 60er Jahren, die für den Dorfumzug entstaubt und aufpoliert würden. Am Samstag, 8. Juli, startet der Festumzug um 16.30 Uhr von der Biberhalle aus. Das Dorffest wird dann traditionell mit drei Böllerschüssen eröffnet, wobei Bürgermeister Marian Schreier als Schirmherr vorneweg marschiert.

Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung und die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger werden Ansprachen halten. Danach beginnt der Festzeltbetrieb mit Musik und Vorführungen. Ab 20 Uhr spielt dann die Formation Surprise zum Tanz auf.

Am Sonntag, 9. Juli, nach dem Gottesdienst, setzt sich der Umzug ab 11 Uhr erneut in Bewegung. Im Bürgersaal des Rathauses ist eine Ausstellung zur Vereinsgeschichte mit Bildern und Schautafeln zu sehen, ab 12 Uhr gibt es Mittagessen, wobei jeder ortsansässige Verein eigene Gerichte zubereitet und an Ständen auf dem Dorfplatz verkauft. Am Montag um 16.30 Uhr klingt das Dorffest mit dem Handwerkervesper bei Bier und Wurstsalat aus.

Die Geschichte

Ursprünglich wurde in Watterdingen das sogenannte Mitteldorffest am alten Rathaus gefeiert. Irgendwann wurde dann entschieden, dass man vom Asphalt runter und raus ins Grüne wollte. Vor etwa 30 Jahren entstand das Dorffest in der heutigen Form, als der Kirchenturm saniert werden musste und sich die Vereine damals gemeinsam engagierten, um das Geld dafür zusammenzubringen. Beim Dorffest, das alle zwei Jahre auf und rund um den Dorfplatz stattfindet und nun zum sechzehnten Mal steigen wird, sind alle Vereine mit dabei und viele Bürger nehmen aktiv am Festumzug teil. (ev)