Tengen Was soll aus dem Schloss Blumfeld werden?

Was soll aus dem Schloss Blumfeld werden?

Mit einer Kreativwerkstatt zur zukünftigen Nutzung des Schlosses möchte die Gemeinde Tengen Ideen sammeln. Auch Architektur-Studenten der HTWG erarbeiten Konzepte.

Was soll aus dem Schloss Blumfeld werden? Zur Frage der zukünftigen Nutzung des Gebäudes hatte die Stadt Tengen zu einer Bürgerwerkstatt eingeladen, bei der es um die Sammlung erster Ideen ging. Immerhin folgten rund 40 Personen dieser Einladung. Die Methodik, also die Aufteilung in mehrere Gruppen, die sich mit unterschiedlichen Fragestellungen auseinandersetzen mussten, hatte sich Bürgermeister Marian Schreier ausgedacht, wobei er sich der Techniken des Leitbildprozesses Tengen 2030 bediente.

Zur Einstimmung hatten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, das inzwischen leergeräumte Schloss zu besichtigen und sich dadurch inspirieren zu lassen. Eine Gruppe setzte sich mit der Frage auseinander, was das Schloss besonders mache. Das Schloss sei das Wahrzeichen von Blumenfeld, ein Denkmal, markant auf einen Felsen gebaut, so das Ergebnis der ersten Begehung. Ständig habe dort Leben geherrscht, sei Betrieb gewesen, ursprünglich als Sitz des Obervogts genutzt, dann als Amtsgericht, als Erziehungsanstalt und schließlich als Krankenhaus und Altenpflegeheim.

Doch was nun? Noch zieren sich potentielle Investoren. Für die 1,55 Millionen Euro, für die es seit etwa einem Jahr zum Verkauf steht, fand sich noch kein Interessent. Die anderen Arbeitsgruppen, jede aus einem anderen Blickwinkel heraus, erarbeiteten erste Ideen zur zukünftigen Verwendung. Und diese fielen sehr unterscheidlich aus. Warum nicht zum Schlosshotel umwandeln, mit großem Wellnessbereich und Sterneküche? Auch ein Kulturzentrum würde passen, mit Theater, Kunst und Kreativwerkstätten. Man könnte auch eine exklusive Wohnimmobilie daraus machen, oder gar ein Zentrum für Alternativmedizin.

In Weiterdingen wird das Schloss für Hochzeiten und sonstige exklusive Veranstaltungen genutzt, warum nicht auch Blumenfeld? Oder soll gar ein Burgen- und Schlössermuseum für den Hegau entstehen? Könnte daraus ein Touristenmagnet werden?

Der Ideen gab es viele und demzufolge konnte Professor Rolf Neddermann von der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG Konstanz) einige Anregungen mitnehmen. Er ist von der Gemeinde Tengen beauftragt worden, gemeinsam mit seinen Architektur-Studenten Entwurfspläne für die Nutzung der historischen Immobilie zu entwickeln. Alexandra Schmidt aus Binningen, die in Konstanz Architektur studiert, beteiligt sich wie ihre Kommilitoninnen Melanie Wald und Tamara Haupt am Projekt. Die Studentinnen fasziniert der praktische Bezug, das "Bauen im Bestand". Wie Professor Neddermann ergänzt, würden die insgesamt sieben Studenten und Studentinnen für ihre Arbeit im Rahmen eines Wahlpflichtfaches auch benotet, jedoch dürften sie mit ihren Entwürfen, die Anfang Juli vorgestellt würden, natürlich Architekten keine Konkurrenz machen.



