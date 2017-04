Tengen Was der Investor für das neue Tengener Pflegeheim plant

In Tengen entsteht ein Pflegeheim mit 90 Wohneinheiten. Der Investor, der Architekt und der Betreiber erläutern ihre Pläne. Zu denen gehören jetzt auch Bungalows für Senioren auf dem angrenzenden Grundstück.

Tengen – Eigentlich ist der Name „Kalkgrube“ missverständlich. Das insgesamt 3,5 Hektar große Flurstück am Rande Tengens heißt zwar so; mit einer Grube hat dieses Gelände, das zur Sandstraße hin angrenzt, aber nun gar nichts zu tun – im Gegenteil: Dieses auf einem Hochplateau gelegene Stück Natur ist wunderschön, sehr ruhig gelegen und bietet einen herrlichem Panoramablick über den Hegau. Kein Wunder also, dass Investor, Architekt und Betreiber der künftigen Pflegeeinrichtung, die hier geplant ist, ins Schwärmen geraten. Richard Wolfframm, Geschäftsführer und Gesellschafter des Servicehauses Sonnenhalde, wird beinahe poetisch: „Es ist viel Raum da, Platz zum Atmen und viel Licht. Man wird hier gerne hingehen und hier gerne wohnen!“

Das Servicehaus Sonnhalde ist in der Region nicht unbekannt. Das stark expandierende Unternehmen mit 800 Mitarbeitern betreibt derzeit sechs Standorte zwischen Stuttgart und dem Bodensee, unter anderem auch das Altenheim in Singen an der Schaffhauser Straße. Nun wird also Tengen dazukommen. In dieser neuen Pflegeeinrichtung mit 90 Plätzen wird es einen separaten Bereich für Demenzkranke geben, denen dann unter anderem ein sogenannter Garten der Sinne zur Verfügung stehen wird. Architekt Rainer Hiemisch rollt die Pläne aus: Auf dem 7000 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein zweistöckiger Gebäudekomplex mit einer Grundfläche von 2100 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 5300 Quadratmetern. Zwei großen Terrassen mit Blick ins Grüne hier, der große Andachtsraum dort und da der großzügig geplante Küchenkomplex. Dann natürlich die 90 Wohneinheiten, die sich in sechs Gruppen à 15 Einzelzimmer aufteilen. Alle Appartements enthalten eine Fünf-Quadratmeter-Nasszelle, und die Zimmer selbst, zwischen 16,34 und 16,90 Quadratmeter groß, werden wegen der raumhohen Fenster lichtdurchflutet sein.

Der Seniorenwohnpark wird, wie Bürgermeister Marian Schreier ergänzt, an das Nahwärmenetz angeschlossen. Daniel Dilger, der Immobilieninvestor aus Saarbrücken, kommt dann auf die Anfänge zurück, als er über die Presse vom Pflegenotstand im Landkreis Konstanz erfahren habe. „Ich habe mich zuerst in Aach umgeschaut, dann in der Zeitung von der Schließung in Blumenfeld gelesen. So kam ich dann auf Tengen.“ Auf Nachfrage ergänzt Dilger dann, dass er sich seit zwei Jahrzehnten auf Pflegeeinrichtungen spezialisiert habe und dass sich die Investitionssumme für Tengen im zweistelligen Millionenbetrag bewege. Baubeginn sei für Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli geplant, und er rechne mit zwölf bis vierzehn Monaten Bauzeit.

Dann lässt der Immobilieninvestor noch eine zweite Katze aus dem Sack: Er habe sich in der Kalkgrube, direkt neben dem neuen Pflegeheim gelegen, ein weiteres Grundstück reservieren lassen. Dort plane er, 20 bis 30 Bungalows oder Eigentumswohnungen – soweit seien die Planungen noch nicht gediehen – zu errichten. Es soll sich dabei um exklusives Servicewohnen für ältere Paare oder Alleinstehende handeln, wobei dann alles auf deren spezielle Bedürfnisse eingerichtet sei. Synergieeffekte zum Pflegeheim kämen dann auch zum Tragen.

Das Projekt

Daniel Dilger, Immobilieninvestor aus Saarbrücken, investiert eine zweistellige Millionensumme zum Bau des Pflegeheims in Tengen. Darüber hinaus plant er auf dem Nachbargrundstück die Errichtung von etwa dreißig Bungalows – ausgelegt zum exklusiven Servicewohnen für ältere Menschen. Architekt Rainer Hiemisch, auch aus Saarbrücken, entwarf das zweigeschossige Pflegeheim, das auf einer Nutzfläche von 5300 Quadratmetern 90 Bewohnern Platz bieten wird. Das Unternehmen Servicehaus Sonnhalde wird das künftige Pflegeheim betreiben. (ev)