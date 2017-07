Tengen Vortrag: Politikstudentin Johanna Kramer beeindruckt mit Referat zum Syrien-Konflikt

Die 25-Jährige, die für die Landeszentrale für politische Bildung aktiv ist, beleuchtete die politischen Hintergründe und die Interessen, die den Konflikt vorantreiben. Die Büßlinger Zuhörer zeigten sich beeindruckt von der Fachkompetenz

Tengen-Büßlingen – Tausende Euro hat sie an Schlepper bezahlt. Dann trieb sie mit 500 anderen Flüchtlingen auf einem Schlauchboot im Meer. Das Boot sank. Nur fünf Menschen überlebten. Eine davon war Dou. Mit dieser Fluchtgeschichte einer jungen Frau illustrierte Johanna Kramer von der Landeszentrale für politische Bildung ihren Vortrag in Büßlingen: "Oft denken Leute, Politik sei so kompliziert", sagt Kramer, "Aber wenn man sich ein bisschen darüber informiert, merkt man, dass es Spaß machen kann – und es sich lohnt, Zeit darin zu investieren". Das ist ihre Überzeugung.

Den Beweis für diese Überzeugung trat die 25-Jährige bei einem Vortrag im Gasthaus Linde des Bürgervereins Büßlingen an. Mit spielender Leichtigkeit erläuterte sie den Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten, religiöse und kulturelle Hintergründe – und erklärte, warum der Hintergrund für den Syrien-Konflikt nicht erst in den vergangenen Jahren der Geschichte zu finden ist.

Johanna Kramer ist Politik-Studentin in Freiburg und schließt bald mit dem Master ab. Als freie Mitarbeiterin ist die für die Landeszentrale für politische Bildung aktiv. Bei ihrem Vortrag in Büßlingen zog sie die etwa 25 Zuhörer in ihren Bann. Viele von ihnen haben seit langem Kontakt zu Flüchtlingen aus Syrien und kamen daher mit großem Interesse zu der Veranstaltung. Ulrich Ritzi, Vorsitzender des Bürgervereins Linde, resümierte: "Der Vortrag war sehr informativ und tiefgreifend. Ich habe der Referentin angemerkt, wie gut sie die Materie kennt. Sie ist überzeugt von dem, was sie sagt. Und es ist ihr gelungen, eine positive Botschaft weiterzugeben.

" Erstaunt über die Inhalte zeigte sich Rupert Ruf vom Helferkreis Flüchtlingshilfe Tengen. Er äußerte: "Ich bin davon ausgegangen, dass die Ursachen für die Flucht mehr im religiösen Bereich liegen. Aber es gibt unterschiedliche Gründe für die Flucht. Und alle Gründe sind verständlich. Ich würde auch fliehen, wenn ich in dieser Situation wäre."

Die Frage, ob die Gründe für die Flucht im religiösen oder einem anderen Bereich liegen, löste unter den Zuhörern kontroverse Diskussionen aus, bei denen sogar eine Zuhörerin den Raum verließ. Johanna Kramer blieb dabei allerdings ruhig und untermauerte mit vielen Argumenten ihre Überzeugung: "Nein, der Konflikt in Syrien ist kein Religionskrieg. Hier wird Religion missbraucht und vorgeschoben. In Wirklichkeit geht es um wirtschaftliche und politische Interessen."

Juliet Brook-Blaut vom Caritas-Projekt "Nah am Menschen von weit weg" hatte den Vortrag organisiert. Auch sie hat durch die Referentin dazu gelernt. Zum Schluss zog sie ein Fazit: "Sie haben einen unglaublich komplexen Zusammenhang sehr einfach erklärt. Ich nehme viel zum Nachdenken mit."

