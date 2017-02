Tengen Viel Fantasie und Witz beim Büßlinger Kärrelerennen

Die Teilnehmer des Büßlinger Kärrelerennens bestechen mit viel Fantasie und Humor. Bei vielen Aktiven ist die Windkraft Thema. Die Clown und Römer sorgen derweil für ein umfangreiches Fasnachtsprogramm.

Ein recht umfangreiches Fasnachtsprogramm hatte der Narrenverein Clown und Römer von Büßlingen bei der Fasnacht zu stemmen. Es ging schon los mit den vielen Narrenbäumle, die geschmückt wurden, um sie dann schon Tage vor der Fasnacht bei den Mitgliedern vor die Häuser und Wohnungen zu stellen. Des Weiteren wurde man am schmotzigen Dunschtig mit dem Wecken, Narrenbaumumzug mit der Narrenmusik und Besuch der Kindertagesstätte in die Pflicht genommen. Es folgte am Fasnachtsamstig der Römerball in der Körbeltalhalle. Der Höhepunkt der diesjährigen Büßlinger Fasnet dürfte aber am Fasnetsunntig der Umzug mit den befreundeten Narrenvereinen und Gruppen von der gesamten Stadt Tengen durch das aufwendig mit Girlanden geschmückte Büßlingen gewesen sein. Es galt ein Jubiläum nachzuholen. Seit der Gründung des Vereins waren im vergangenen Jahr 35 Jahre vergangen.

Schon am Morgen zogen die Clown und Römer sowie die Zünfte mit ihren Abordnungen zur Sankt Martinskirche, um mit Pfarrer Harald Dörflinger zum Jubiläum einen Festgottesdienst zu feiern. In eine Versform war seine Predigt verpackt. Dabei dankte er auch allen, die am Festgottesdienst mitgewirkt haben und zeigte sich auch erfreut darüber, dass die Kirchenchöre von Büßlingen und Beuren, unter der Leitung von Elisabeth Maier, das Gloria in Latein und mit der Melodie des Büßlinger Narrenmarsches gesungen haben. Der Text wurde vom aktiven Sänger Andreas Maier geschrieben.

Mit dem Kärrelerennen am Rosenmontag setzten die Büßlinger Clown und Römer einen weiteren Höhepunkt. Wie immer fand dieses Spektakel in der Leder- und Poststraße statt. Besenwirtschaften luden zum Einkehren ein. In diesem Jahr war das Ambiente besonders schön, da auch diese Straßen mit Girlanden geschmückt waren und wieder von zahlreichen Besuchern gesäumt wurden. Diese durften sich wieder bei herrlichem Wetter an den Ideen der Kärrelebauer und den Fasnachtsmotiven von Gruppen erfreuen, die schon Wochen zuvor wieder am Werkeln und Tüfteln waren. So manche Opas und Omas, Väter und Mütter dürften dabei mit Rat und Tat bei der Motivgestaltung zur Seite gestanden haben, damit eine ordentliche Platzierung beim Wettbewerb zustande kommt. Beim Büßlinger Kärelerennen geht es nicht nur um Schnelligkeit. Die Wertungsrichter achten vor allem auf die Originalität der Kärrele und der Gruppen.

Kommentiert wurde die Veranstaltung vom Büßlinger Narrenpräsidenten Heiko Zimmermann, der den Kärrele, die zuvor auf die Fahrtüchtigkeit von der verantwortlichen Rennleitung überprüft wurden, die Startfreigabe erteilte. Die Besucher des Büßlinger Kärrelerennen hatten am Verlauf der Veranstaltung und bei schönstem Wetter sichtlich ihre Freude und staunten über Ideen und Originalität der Teilnehmer. Dabei war natürlich auch die Windkraft ein Thema. Selbst Bürgermeister Marian Schreier war mit seinem Windradmobil am Start. Die Auswertung und die Preisverteilung erfolgten in der Körbeltalhalle. Beim Kärrelerennen nutzte auch der Präsident der Clown und Römer, Heiko Zimmermann, die Gelegenheit, sich bei den aktiven Mitgliedern und allen Helfern für die tatkräftige Mitarbeit über die Fasnachtstage zu bedanken.

Die Platzierungen

Kinder bis 10 Jahre: 1. Robi Tobi und das Fli Wa Tüt, 2. Die Eiskönigin Elsa, 3. Die Sonnenrain-Gäng vo Büre, 4. Das Robin-Hood-Mobil

