Tengen Traumhaftes Ski-Wetter in den Flumserbergen

An den vergangenen zwei Wochenenden fanden die Kinder- und Erwachsenen-Ski- und Snowboardkurse des Skiclubs Nordhalden (SCN) statt. Das Skischul-Team des Skiclubs hat dabei wieder Kinder und Erwachsene auf den Skiern bzw. Snowboards in den Flumserbergen aus- und weitergebildet.

Insgesamt waren 19 Ausbilder über alle vier Kurstage hinweg im Einsatz, um den Kursteilnehmern, die in acht Gruppen vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen unterteilt waren, die neusten Techniken und Tricks auf den Boards und Skier zu vermitteln. Wie in den Vorjahren, hat der Skiclub um Skischulleiter Stefan Schautzgy einmal mehr Glück gehabt mit dem Wetter. Der strahlend blaue Himmel und die teilweise bis zu zweistelligen Temperaturen auf der Piste haben die Kursteilnehmer sowie die Ausbilder erheblich ins Schwitzen gebracht.

Einmal mehr hat das Team der Flumser-Bergbahnen alles gegeben und den Skiclub sowie die Teilnehmer nicht im Stich gelassen. Pünktlich zu den Kursterminen sind die Temperaturen in den Bergen gefallen, was es den Bergbahnbetreibern ermöglicht hatte, die Pisten mit allen verfügbaren Mitteln zu beschneien und diese ausgezeichnet für den Winterbetrieb zu präparieren. So konnte der SCN auch in diesem Jahr wieder vier schöne Tage in den Flumserbergen genießen. Besonders erfreulich für das Lehr-Team ist, dass es in diesem Jahr keine schwereren Verletzungen oder Unfälle gegeben hat.

Am Abend des letzten Kurstages wurde den Teilnehmern die obligatorische Urkunde mit dem Foto der Kursgruppe zusammen mit einem kleinen Geschenk überreicht. Diesen Anlass nutzten der neue Vorsitzende Johannes Lohberger und Skischulleiter Stefan Schautzgy nochmals, um allen Eltern für das entgegengebrachte Vertrauen, dem Engagement der mitfahrenden Kindern, Teenager und Erwachsenen, sowie den Mitgliedern der Skischule und allen anderen Helfern sowie den Busfahrer, die das erfolgreiche Gelingen des Kurses ermöglicht haben, zu danken.

Die Skisaison ist für den Skiclub Nordhalden dieses Jahr nun beendet. Jedoch noch keineswegs zu Ende, denn im kommenden Jahr folgt noch die eine oder andere Aktivität in Form von Ausfahrten und Skiwochenenden.