Tengen Transparenz für den Bürger: Tengener Rathaus soll bundesweit beispielgebend sein

Als eine von deutschlandweit neun Kommunen ist Tengen bei einem Mdoellprojekt dabei: Es soll Wege für eine transparente Verwaltung ausprobieren.

Damit ist Bürgermeister Marian Schreier ein Coup gelungen. Fortan darf sich Tengen als "Modellkommune Open Government" beweisen, wobei sich das Städtchen in einem illustren Kreis von deutschlandweit insgesamt neun Städten und Gemeinden befindet, der sich in einem Wettbewerb, der vom Bundesministerium des Inneren (BMI) ausgeschrieben worden war, durchgesetzt hat. Neben Tengen können sich die Städte und Gemeinden Köln, Bonn, Moers, Oldenburg, Merzenich und Brandis sowie die Landkreise Saalekreis und Marburg-Biedenkopf über jeweils 50.000 Euro freuen, die über die Dauer von zwei Jahren für die Konzeptionierung und Umsetzung von Open-Government-Maßnahmen genützt werden dürfen.

Doch was ist eigentlich Open-Government? Frei übersetzt bedeutet es "transparente Verwaltung", und es geht dabei darum, eine neue, in die Zukunft gerichtete Verwaltungskultur zu etablieren. Zu den wesentlichen Fragen gehört zum Beispiel, wie Verwaltungsabläufe transparenter gestaltet werden können, wie die Bürgerbeteiligung intensiviert und verbessert werden kann, ebensolches gilt für die Zusammenarbeit mit Institutionen, Gewerbe und Industrie. Auch in der Verwaltung selbst geht es um Neustrukturierungen und der Nutzung moderner Informationstechnologie. Allerdings wachsen, was den Modernisierungswillen betrifft, die Bäume noch nicht in den Himmel, denn von den bundesweit rund 12 000 Städten und Gemeinden waren gerade mal 26 Kommunen bereit, sich mit einem selbst entworfenen, in die Zukunft gerichteten Verwaltungskonzept am Wettbewerb zu beteiligen. Die neun Kommunen, die sich durchgesetzt haben, sollen in den kommenden zwei Jahren – quasi als bundesweite Vorreiter moderner Verwaltungsstrukturen – Erfahrungen sammeln und möglichst positive Ergebnisse liefern, damit sie vielen weiteren Kommunen Anstöße zur Nachahmung bieten.

Über den Projektverlauf wird das BMI deshalb auf der Website www.verwaltung-innovativ.de informieren und über die Projektstände diskutieren.

Wie Schreier in der jüngsten Gemeinderatssitzung verriet, muss bis Oktober 2017 die finale Konzeption des "Open Government in der Stadt Tengen" entwickelt und dem Ministerium vorgestellt werden. Dazu haben die Tengener Verantwortlichen folgende Maßnahmen angedacht, die dann auch der Bürgerschaft im Rahmen des finalen Konzepts präsentiert werden sollen: Der "Neubürger-Dialog" soll allen, die neu in die Gemeinde ziehen, schnell und umfassend Orientierung geben, was wann und wo zu erledigen und zu bekommen ist. Dazu will die Stadt zusammen mit Neubürgern ein Konzept entwickeln, welche Infos und Dienstleistungen für Zugezogene die wichtigsten sind. Eine andere Idee nennt sich "Landkarte des Engagements": eine interaktive Karte, auf der Vereine und Initiativen ihre ehrenamtlichen Aktivitäten präsentieren oder zum Beispiel für Aktionen Mitstreiter suchen können. Das Spektrum soll von der Nachbarschaftshilfe bis hin zu gemeinschaftlichen Aktionen, wie etwa die Pflege von Streuobstwiesen, reichen. Angedacht ist auch die Innovations-Werkstatt "Bürgerservices", in der die Verwaltungsdienstleistungen gemeinsam mit Bürgern kritisch unter die Lupe genommen werden sollen. Schließlich geht es auch um Transparenz der kommunalen Entscheidungen. Dies soll mit Visualisierungen wie etwa Grafiken erreicht werden, die von der letzten Gebührenanpassung bis hin zum Schaubild des Bebauungsplanverfahrens reichen sollen.

