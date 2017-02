Tengen Tischtennisgruppe soll bald wiederbelebt werden

Der Radsportverein engagiert sich vielfältig für das Dorfleben im Tengener Ortsteil Beuren am Ried

Bei der Hauptversammlung des Radsportvereins Beuren am Ried begrüßte der Vorsitzende Reinhard Speck zahlreiche Mitglieder und Gäste. Die erste Schriftführerin Thea Speck berichtete von den zahlreichen Unternehmungen, die der Verein über das Jahr durchführte, so die Pressemitteilung. Zu den Höhepunkten im Jahr 2016 gehörte, dass der Verein durch die Korsofahrten als Bezirksmeister in der Klasse B ausgezeichnet wurde.

Ebenso engagiert sich der Verein sehr für das Dorfgeschehen. Dazu gehören die Organisation der Fasnacht, das Mai- und Sommerfest mit besonderen Spezialitäten und mit dem Nikolaus die Einstimmung auf Weihnachten. Für die Gemeinde setzt sich der Verein für das Gräbenputzen oder die Schrottsammlung ein. Auch der Nachwuchs wird unterstützt und begeistert durch die regelmäßigen Freitagstreffs bei Sport und Spiel, die der Jugendwart Markus Wolpert organisiert. Der Verein beabsichtigt nun, die Tischtennisgruppe wieder zu beleben.

So ist es nicht verwunderlich, dass der Kassenbericht von Sandra Duttle sehr positiv ausfiel. Die Unterstützung durch Sach- und Geldspenden motiviert den Verein, sich weiter so sehr zu engagieren. So konnten die Kassenprüfer Wolfang Maier und Uwe Schmidle sie entlasten. Nach lobenden Worten konnte Gemeinderätin Veronique Maus den Vorstand entlasten. Nachdem der stellvertretende Ortsvorsteher Andreas Oßwald sich für das außergewöhnliche Engagement des Vereins bedankte, gab Reinhard Speck die nächsten Termine bekannt. Am Fasnachtsfreitag, 24. Februar lädt der Verein alle Bürger zum Bratwurstessen in die ehemalige Schule in Beuren ein. Im Rahmen der Versammlung wurden auch langjährige Mitglieder geehrt.